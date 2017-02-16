Galatasaray OB - Darüşşafaka Doğuş (CANLI)

Integral Forex Türkiye Kupası'nda Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka Doğuş'la karşılaşıyor. 20:30'da başlayan maç A Spor ve sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
Basketbol İntegral Forex Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Galatasaray - Darüşşafaka maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
İntegral Forex Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray Odeabank ile Darüşşafaka Doğuş karşı karşıya geliyor.
Ankara Spor Salonu'nda saat 20.30'da başlayan Galatasaray Odeabank - Darüşşafaka Doğuş maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
GALATASARAY ODEABANK-DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!