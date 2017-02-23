Kızılyıldız-Galatasaray Odeabank | CANLI

Turkish Airlines Euroleague 23. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray Odeabank, Kızılyıldız'a konuk oluyor. Bu mücadeleyi sabah.com.tr'den anbean takip edebilirsiniz.

Turkish Airlines Euroleague'de playoff şansını mucizelere bırakan Galatasaray Odeabank, prestij galibiyetleri için sahaya çıkıyor. Geçen hafta İspanya'da Barcelona Lassa'yı deviren Sarı-Kırmızılı takım, bu kez daha zorlu bir deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oluyor. İki takımın ligin ilk yarısında karşı karşıya geldiği mücadeleyi Sırp takımı 83-85 galip tamamladı.



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1. periyot sonucu: Kızılyıldız 20-17 Galatasaray Odeabank

Devre: 48-29

3. periyot sonucu: 64-42



MAÇTAN NOTLAR



Sarı-kırmızılı takımın Sırp temsilcisi ile oynadığı maçlar, iki takım arasında 2014 yılında İstanbul'da oynanan maç öncesinde Kızılyıldız taraftarı Marko Ivkovic'in öldürülmesinin ardından gergin ve geniş güvenlik önlemleri altında geçiyor.





Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma öncesinde Sırp taraftarlar, detaylı aramanın ardından salona girdi. Salonun etrafında polis ve özel güvenliklerin yanı sıra çok sayıda askeri polis de güvenliği sağladı.



Salonun içinde ise tribünler maçın başlamasından dakikalar önce doldu. Isınmak için parkeye çıkan takımlarını destekleyen Sırp taraftarlar, sarı-kırmızılı basketbolcuları ise ıslıkladı.

Çok sayıda Kızılyıldız taraftarının üzerinde Marko Ivkovic'in fotoğrafının bulunduğu tişörtler giymesi dikkati çekti.

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman'ın salona girişi sırasında ıslıklayarak tepki gösteren Sırp taraftarlar, sık sık "Marko Ivkovic" diye tezahürat yaptı.





Kızılyıldız Basketbol Kulübü, güvenlik önlemleri nedeniyle salonun kapasitesinden daha az sayıda bilet basıldığını ve tüm biletlerin satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükendiğini açıklamıştı.

Açıklamada ayrıca, "yüksek riskli" olarak nitelendirilen maça gelecek taraftarlara, sahaya yabancı madde atmamaları ve sadece sportif bir şekilde takımlarını desteklemeleri çağrısında bulunulmuştu.

İKİ TAKIM YEREL LİGDE NE DURUMDA?

Türkiye Ligi'nde 18. hafta sonunda ilk dördün dışında kalan Galatasaray, on bir galibiyet, yedi yenilgiyle ligde altıncı sırada yer alıyor. Bu hafta Türkiye Kupası'nda mücadele eden Galatasaray, çeyrek finalde Daçka'yı geçse de yarı finalde kupanın sahibi Banvit'e kaybetti.

Aba Liga'da bitime dört hafta kala liderliğini garantileyen Kızılyıldız ise bu hafta oynanan Sırbistan Kupası'nda finalde Partizan'ı yenerek kupayı müzesine götürdü.

İKİ TAKIMIN ÖNCEKİ MAÇLARI

İlk kez iki takım, 2014-2015 sezonunda karşı karşıya gelirken, bu zamana kadar beş maç oynandı.

Oynanan beş maçında üçünü Kızılyıldız kazanırken, iki maçtan ise Galatasaray galip ayrıldı. Kızılyıldız'ın evinde oynanan maçlarda ise iki takım arasında 1-1'lik eşitlik bulunuyor.





İki takımın önceki karşılaşmaları