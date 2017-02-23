Fenerbahçe- Olympiakos | CANLI

Fenerbahçe THY Euroleague'nin 23. hafta maçında Olympiakos ile karşılaşıyor. beIN Sports 3’ten canlı yayınlanan Fenerbahçe-Olympiakos sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Fenerbahçe Euroleague 23. hafta maçında, Yunanistan ekibi Olympiakos'u konuk ediyor.

beIN Sports 3'te yayınlanan karşılaşma, Ülker Arena'da oynanıyor.

1. periyot sonucu: Fenerbahçe 22-22 Olympiakos

Devre: 40-34

3. periyot sonucu: 47-56



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Geride kalan 22 haftada aldığı 14 galibiyetle puan tablosunda dördüncü sırada yer alan Sarı-Lacivertliler, 16 galibiyetle üçüncü sırada yer alan Olympiakos'a karşı ilk yarıda Yunanistan'da kaybedilen maçın rövanşını almanın hesaplarını yapıyor. Fenerbahçe bu maçtan galip ayrıldığı takdirde rakibinin sadece bir galibiyet gerisinde olacak.



Euroleague'de bugüne kadar oynadıkları maçlarda rakibine karşı 13 maçta 5 galibiyet elde eden Fenerbahçe, evinde oynadığı altı maçta ise iki galibiyet alabildi. Son yedi maçında beş galibiyet alan, evinde oynadığı üst üste dört maçta da galip gelen temsilcimiz, son sekiz maçında yedi galibiyet almayı başaran Yunan ekibiyle zorlu bir mücadele içinde.



İKİ TAKIM YEREL LİGDE NE DURUMDA?

Türkiye Ligi'nde 18. hafta sonunda Fenerbahçe, sadece iki yenilgi alarak lider durumda yer alıyor. Bu hafta ise Türkiye Kupası'nda mücadele eden Fenerbahçe, çeyrek finalde Anadolu Efes'e kaybederek turnuvaya erken veda etti.

Yunanistan Kupası'nda Panathinaikos'a elendiği için bu hafta sonu maç oynamayan Olympiakos, ligde ise iki maç oynadı. Önce deplasmanda Kolossos Rhodes'i yenen Pire ekibi, daha sonra da Aris'i evinde mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

İKİ TAKIMIN DAHA ÖNCEKİ KARŞILAŞMALARI

2010-2011 sezonundan beri birçok kez iki takım karşı karşıya gelirken, Olympiakos bu maçlarda üstünlük kurdu.

İki takım kendi aralarında on bir maç oynarken, bu maçların yedisini Olympiakos, dördünü ise Fenerbahçe kazandı. Fenerbahçe'nin evinde oynanan beş maçta ise Olympiakos, üç galibiyet alırken, Fenerbahçe iki kez kazandı.





İki Takımın daha önceki karşılaşmaları