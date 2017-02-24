Anadolu Efes-Baskonia (Canlı)

THY Euroleague 23. hafta maçında Anadolu Efes sahasında Baskonia'yı konuk ediyor. Bu zorlu mücadeleyi anbean sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Euroleague'de 8. sırada bulunan ve son iki maçından galibiyet ile ayrılan Anadolu Efes Baskonia'yı konuk ediyor. Temsilcimiz rakibini yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.



Abdi İpekçi Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma, beIN Sports 3 ve TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.



MAÇIN CANLI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ



Ligde oynadığı maçlardan 11'er galibiyet ve mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes, averajla 8. sırada bulunuyor. Yaptığı müsabakaların 12'sini kazanıp, 10'nu kaybeden İspanya ekibi ise averajla 7. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında İspanya'da oynanan müsabakayı Baskonia 85-84'lük skorla kazandı.







AVRUPA KUPALARINDAKİ 579. MAÇ



Anadolu Efes, Baskonia maçıyla Avrupa kupalarında 579. karşılaşmasına çıkacak. Lacivert beyazlılar, 1979-1980 sezonundan itibaren mücadele ettiği Avrupa kupalarında geride kalan 578 maçın 325'ini kazandı, 253'ünde ise salondan mağlubiyetle ayrıldı.



Temsilcimiz, basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu Avrupa Ligi'nde ise 2001-2002 sezonundan bu yana oynadığı 330 karşılaşmada 168 galibiyet ve 162 yenilgi aldı.



BASKONIA İLE 16. MAÇ



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında Baskonia ile 16. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce Avrupa kupalarında oynanan 15 maçın 7'sini Anadolu Efes, 8'ini ise Baskonia kazandı.