Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe (Canlı)

Turkish Airlines Euroleague 24. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Zalgiris Kaunas'a konuk oluyor.

Turkish Airlines Euroleague'de 24. haftanın perşembe akşamında iki farklı hedefin takımı Zalgiris Kaunas ile Fenerbahçe açılışı yapıyor. Kaunas'ta saat 20.00'de başlayan maç, beIN Sports'un yanı sıra TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.



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1. periyot sonucu: Zalgiris Kaunas-Fenerbahçe: 17-19

Devre: 31-30



10-13'le Play-off potasına yaklaşmak için uğraşan Zalgiris, Top 8 bileti için temsilcimiz ise ilk dörtteki yerini sağlamlaştırıp Play-off'ta ev sahibi avantajını tutmak ve zirveye yaklaşmak için son haftalarda galibiyet istiyor.



Ev sahibinin hücumdaki rakamları maç öncesi daha iyi gözükse de iki takımın da istatistikleri 80 sayı ortalama barajını genel olarak aşmıyor. Ancak Fenerbahçe istatistiksel olarak ligin en iyi üçüncü savunması olmasıyla öne çıkıyor ki sezonun ilk maçındaki zaferi getiren kilit faktör de buydu.

Fenerbahçe'nin Sloukas'la Vesely'nin sakatlıkları nedeniyle oynayamayacağı bu maçta hem savunmada hem hücumda son beş maçının dördünü kazanan Zalgiris'i durdurmak için bütün oyuncularından maksimum katkıya ihtiyacı olacak.