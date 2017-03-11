Şampiyon Türkiye

Basketbolda tarihi başarı... Rakiplerini eleyerek yarı finale çıkan dört ekibimiz Kadınlar EuroCup’ın Türkiye’de kalmasını garantiledi

Görülmesi zor bir olaya imza atan dört ekibimiz, yarı finale yükseldiği Kadınlar EuroCup'ı adeta Türkiye Kupası'na çevirdi. Dün sahne alan ilk ekibimiz aynı zamanda işi en zor olan Galatasaray'dı. İlk maçı Kosice önünde 73-62 kaybeden sarı-kırmızılılar, Abdi İpekçi'de salondan 82-66 galip ayrıldı ve 2009'da kazandığı kupada adını yarı finale yazdırdı. Bu maçın ardından tur sırası Hatay Büyükşehir Belediyesi'ndeydi. Temsilcimiz, deplasmanda 69-57 yendiği Polonya ekibi Wisla Can-Pack'i rövanşta da 77-76 mağlup ederek yarı finale yürüdü. Çeyrek final ilk maçında BLMA'yı Fransa'da 85-65 yenerek neredeyse turu garantileyen Bellona AGÜ, evinde de 73-68 kazanarak yarı finaldeki üçüncü ekibimiz oldu. Fransa'da 68-67 mağlup ettiği ESBVA-LM'yi İstanbul'da da 73-61 yenen Yakın Doğu Üniversitesi, zafer serimizi tamamladı. Galatasaray-Yakın Doğu Üniversitesi, Hatay BŞB- AGÜ eşleşmelerinin gerçekleştiği yarı final maçları 21 ve 24 Mart'ta oynanacak.





GALATASARAY 82-66 KOSICA





BELLONA AGÜ 73-68 BLMA





YAKIN DOĞU ÜNİ.: 73-61 ESBVA LM





HATAY BŞB: 77-76 WISLA KRAKOW