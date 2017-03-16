Bamberg-Fenerbahçe (CANLI)

Turkish Airlines EuroLeague’in 26. haftasında geçen hafta beklenmedik bir mağlubiyet alan temsilcimiz Fenerbahçe, Almanya’da play-off koltuğunu garantilemek için Brose Baskets Bamberg ile karşılaşıyor.

Brose Bamberg playoff şansını matematik olarak sürdürebilmek ve adeta Turkish Airlines EuroLeague'de "hayatta kalabilmek" için 26. haftada Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Saat 22.45'te başlayan mücadele beIN SPORTS 3 ve TRT Haber'den canlı yayınlanıyor.



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Geçen hafta temsilcimiz Anadolu Efes'e karşı kazandığı zaferle moral bulan Brose Bamberg'in playoff yolunda hedefe ulaşabilmesi işi çok zor: Alman temsilcisinin kalan tüm maçlarını kazanması gerekiyor. Bu maçta kazanamaması halinde Alman Ligi'nin şampiyonu Euroleague'de elenmiş olacak. Diğer yanda geçen hafta beklenmedik bir mağlubiyet alan Fenerbahçe hala playoff'un son sırasının üç maç üstünde olsa da bir an önce yerini garantiye almak istiyor.

Fakat sarı-lacivertlilerin maçı kazanmasının yanı sıra diğer maçlarda gelecek sonuçlar da temsilcimizin playoff'u garantileme şansını belirleyecek. Darüşşafaka Doğuş'un bu hafta kaybetmesi ya da Efes ve Kızılyıldız'ın aynı anda bu haftayı yenik kapatması galibiyetle beraber Fenerbahçe'nin son sekizdeki koltuğunu garanti altına alacak.

İki ekibin bu sezonki ilk randevusu Euroleague'in ilk haftasında Fenerbahçe'nin 67-66'lık zaferiyle sonuçlanmış, Pero Antic'in son anlardaki serbest atışları kazananı belirlemişti.