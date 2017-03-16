Galatasaraylı Pınar ölümden döndü!

Galatasaraylı Pınar Demirok, Beşiktaş maçında yere düşerek kafasını yere vurdu ve hastaneye kaldırıldı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 21. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 89-76 yendi. Maçta Galatasaraylı Pınar Demirok'un sakatlığı yürekleri ağızlara getirdi.

Karşılaşmanın 36. dakikası içinde Beşiktaş pota altında yaşanan mücadelede Galatasaraylı oyuncu Pınar Demirok, düştüğü sırada kafasını sert bir şekilde yere vurdu. İlk tedavisi saha içinde yapılan ve boyunluk takılan sarı-kırmızılı oyuncu, ambulansla hastaneye götürüldü.