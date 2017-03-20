Beşiktaş Sompo Japan-Galatasaray Odeabank | CANLI

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Galatasaray Odeabank karşıya geliyor. İlk yarı Beşiktaş Sompo Japan'ın 48 - 35 üstünlüğü ile bitti.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Beşiktaş Sompo Japan ile Galatasaray Odeabank arasında oynanan derbi maça, siyah-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Kulüpler arasındaki anlaşma gereği Galatasaraylı taraftarlar müsabakaya alınmazken, Beşiktaşlı taraftarlar 3 bin 200 kişilik kapasiteli Beşiktaş Akatlar Arena'yı tamamen doldurdu.

Tribünlerde renkli görüntüler oluşturan siyah-beyazlı taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.

Beşiktaşlı taraftarlar, bir dönem siyah-beyazlı takımı da çalıştırılan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman aleyhine uzun süre tezahürat da yaptı.