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AA
  • Giriş Tarihi: 20.3.2017 20:14 Güncelleme Tarihi: 20.3.2017 20:49
Beşiktaş Sompo Japan-Galatasaray Odeabank | CANLI
Beşiktaş Sompo Japan-Galatasaray Odeabank | CANLI

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ile karşıya geliyor. İlk yarı Beşiktaş Sompo Japan'ın 48 - 35 üstünlüğü ile bitti.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında ile arasında oynanan derbi maça, siyah-beyazlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Kulüpler arasındaki anlaşma gereği Galatasaraylı taraftarlar müsabakaya alınmazken, Beşiktaşlı taraftarlar 3 bin 200 kişilik kapasiteli Beşiktaş Akatlar Arena'yı tamamen doldurdu.

Tribünlerde renkli görüntüler oluşturan siyah-beyazlı taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destekte bulundu.

Beşiktaşlı taraftarlar, bir dönem siyah-beyazlı takımı da çalıştırılan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman aleyhine uzun süre tezahürat da yaptı.

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