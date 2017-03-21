Fenerbahçe-Maccabi Tel Aviv (CANLI)

THY Euroleague 27. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i ağırlıyor. Maçın ilk yarısı 41-38 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Geçtiğimiz hafta Bogdan Bogdanovic'in sakatlığına rağmen deplasmanda Brose Bamberg'i mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe, ev sahibi avantajı için derin bir nefes alsa da bu hafta da önemli bir maça çıkıyor. Geriye kalan dört maçındaki rakipleri arasında en zayıfı olan Maccabi Tel Aviv ile oynayan Fenerbahçe, sahasında kazanarak arkasındaki takımlarla farkı korumak istiyor. Playoff şansını geçen hafta Anadolu Efes'e yenilerek kaybeden Maccabi için ise maç prestijten fazla bir önem arz etmiyor.



20.45'te başlayan maç beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor. Maçın hakemliğini Daniel Hıerrezuelo (İspanya), Matej Boltauzer (Slovenya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya) üçlüsü yapıyor.



İki ekibin bu sezonki ilk randevusunda Fenerbahçe, hiç beklemediği bir sonuçla karşılaşırken, İsrail ekibine deplasmanda 87-77 kaybetmişti. O maç da Sonny Weems, 22 sayı, 5 ribaund, 4 asistle oynarken, Yogev Ohayon 19 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve Devin Smith 15 sayı, 5 ribaundla ve 6 asistle oynadı. Fenerbahçe'de ise Ekpe Udoh'un 17 sayı, 8 ribaundluk performansı yeterli olmazken, Jan Vesely 16 sayı, 8 ribaund ve Kostas Sloukas 10 sayı, 8 asistle oynadı.