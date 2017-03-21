Son saniyede yıkıldı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasında İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a, Landesberg'in son saniye basketiyle 81-79 yenildi.

Bu skorla 17 galibiyette kalan Fenerbahçe, 8 yenilgisini aldı. Geçen hafta play-off şansını kaybeden Maccabi FOX ise ligde 10. galibiyetini elde etti.

Sakat oyuncuları Kostas Sloukas ile Bogdan Bogdanovic'in yokluğunda maça çıkan Fenerbahçe, Ali Muhammed'in etkili oyunuyla ilk 6 dakikada 14-6'lık üstünlük kurdu. Melih Mahmutoğlu'nun 3 sayılık basketiyle 8. dakikada farkı çift hanelere çıkaran (17-6) Fenerbahçe, ilk periyodu 25-15 önde tamamladı.

İkinci çeyreğin başında Melih'in 3 sayılık isabetiyle farkı 13'e (30-17) çıkaran sarı-lacivertli takım, 15. dakikayı da 39-27 üstün kapattı. Dış şutlarda iyi olmasına rağmen boyalı alanda hücum etmekte zorlanan rakibi karşısında Maccabi FOX, 11-0'lık seriyle çeyreğin sonunda farkı 1'e kadar indirdi: 39-38. Sarı-lacivertliler, Kalinic'in basketiyle rakibinin serisini bozdu ve soyunma odasına 41-38 üstünlükle gitti.

İlk yarının sonundaki performansının üçüncü çeyreğin başında da ortaya koyan Maccabi FOX, 23. dakikada ilk kez öne geçti: 43-45. Potaya gitmekte zorlanan rakibi karşısında hücumdaki etkinliğini sürdüren İsrail temsilcisi, 25. dakikayı 53-47 üstün bitirdi. Kenardan gelen Antic'le üstü üste sayılar bulan Fenerbahçe, final periyoda 59-56 önde girdi.

Sarı-lacivertliler çeyreğin sonunda oldukça zor bir sayıya imza attı. Bitime 0.6 saniye kala topu kendi yarı sahasından oyuna sokan Nunnaly, rakip pota altında bekleyen Vesely'e uzun bir pas attı. Süre bitmeden Vesely'nin smaç basketi Fenerbahçe'ye iki sayı daha kazandırdı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ve büyük çekişmeye sahne olan son çeyrekte, iki takım da tempoyu düşürdü. Maccabi FOX, bitime 5 dakika kala skora dengeyi getirdi: 67-67. İki takım da 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetli basketler bulurken son 2 dakikaya Melih Mahmutoğlu'nun skorer oyunuyla Fenerbahçe 77-74 önde girdi. Maccabi FOX bitime 29 saniye kala Rudd'un smacıyla skora dengeyi getirdi: 79-79. Hücumda Ali Muhammed'le top kaybı yapan Fenerbahçe'yi Maccabi FOX cezalandırdı. İsrail temsilcisi Landesberg'in son saniye basketiyle salondan 81-79 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi, takımına son saniyede galibiyeti getiren Sylven Landesberg oldu. Landesberg 22 sayıyıla oynadı. Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu'nun 15 sayısı ise galibiyet için yeterli olmadı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin başında geçen hafta Galatasaray Odeabank'la oynanan maçla 200. galibiyetini elde eden başantrenör Zeljko Obradovic'e, sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Ozan Balaban bir plaket takdim etti.







Salon: Ülker Sports

Hakemler: Daniel Ierrezuelo (İspanya), Matej Boltauzer (Slovenya), Jurgis Laurinavicius (Litvanya)

Fenerbahçe: Ali Muhammed 11, Melih Mahmutoğlu 15, Kalinic 6, Vesely 10, Udoh 13, Datome 8, Bennett, Nunnally 8, Antic 8

Maccabi FOX: Ohayon 10, Seeley, Ruud 10, Alexander 11, Simpson 14, Mekel 4, Iverson 5, Landesberg 22, Pnini 5

1. Periyot: 25-15

Devre: 41-38

3. Periyot: 59-56