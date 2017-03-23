Anadolu Efes-Fenerbahçe (CANLI)

THY Euroleague 28. hafta maçında temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Abdi İpekçi Arena'da oynanan mücadele saat 20:30'da başladı. Maçın ilk yarısı 44-35 Anadolu Efes'in üstünlüğüyle sona erdi.

Türkiye basketbolunun iki devi Anadolu Efes ve Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague'in 28. maçında karşı karşıya geliyor. Saat 20.30'da başlayan ve Abdi İpekçi Arena'da oynanan mücadele beIN SPORTS 3'ten canlı yayınlanıyor.



Evinde Maccabi Tel Aviv karşısında son topta sürpriz bir mağlubiyet alan Fenerbahçe bir diğer temsilcimiz Darüşşafaka Doğuş'un CSKA'ya kaybetmesiyle Play-off biletini aldı ama hala Play-off'ta ev sahibi avantajının peşinde. Anadolu Efes ise büyük oranda eline geçirdiği son sekiz şansını garantilemek için bitime üç maç kala son dokunuşu yapacak galibiyetlerin peşinde.



İki tarafın tarihlerindeki sekizinci Euroleague mücadelesi olan maç, ev sahibinin galibiyetiyle sonuçlanması halinde Anadolu Efes'in Fenerbahçe karşısında Avrupa'nın zirvesindeki ilk galibiyeti olacak. Sekizinci hafta Ülker Arena'da oynanan bu sezonun ilk mücadelesinde Fenerbahçe taraftarı önünde Yunan oyun kurucusu Sloukas'ın 21 sayısının önderliğinde 88-80 kazanmıştı.



Son yedi maçının altısını kazanarak gelen Efes bu kez derbi mücadelesinde şeytanın bacağını kırmak, Türkiye Kupası'nda boyun eğdirdiği rakibini bir de Avrupa sahnesinde yenme peşinde.



Ev sahibi tarafta ise Heurtel, Brown, Dunston ve Granger sezonun en formda dönemini geçiriyor. Euroleague'in en iyi üçüncü hücumu konumundaki Anadolu Efes, ligin en iyi dördüncü savunması konumundaki Fenerbahçe karşısında yıldızlara güveniyor.