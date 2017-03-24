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  • Giriş Tarihi: 24.3.2017 20:15 Güncelleme Tarihi: 24.3.2017 21:42
Darüşşafaka Doğuş-Galatasaray Odeabank (CANLI)
Darüşşafaka Doğuş-Galatasaray Odeabank (CANLI)

Turkish Airlines Euroleague’in 28. haftasının ikinci Türk derbisinde , ’ı ağırlıyor.

Karşılaşmada son periyot oynanıyor.

DARÜŞŞAFAKA DOĞUŞ: 66 - GALATASARAY ODEABANK: 61

1. periyot: 16-18 ()

Devre: 37-39 (Galatasaray Odeabank)

3. periyot: 61-52 ()

Euroleague'de play-off umutlarını canlı tutmak isteyen Darüşşafaka Doğuş, ligde prestij maçlarına devam eden Galatasaray Odeabank'ı ağırlıyor. Ev sahibi takım mutlak suretle galip gelmesi gereken maçtan mağlup ayrılırsa, sonrasında Kızılyıldız'ın kazanması halinde playoff şansını kaybedecek.

İki takım EuroLeague'de ikinci kez karşı karşıya geliyor. Sekizinci haftadaki ilk düelloyu Galatasaray Odeabank 85-81 galip tamamlarken Tibor Pleiss 22 sayıyla yıldızlaştı. Darüşşafaka son üç maçından ikisinde mağlup oldu ve artık kalan maçlarda kaybetmeye tahammülü yok. Diğer taraftan Sarı-Kırmızılı takım ise son dört maçında üç galibiyet aldı ve sezonun formda dönemini geçiriyor.

Volkswagen Arena'da saat 20:15'te başlayan mücadele beIN Sports 3 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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