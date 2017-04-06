Fenerbahçe-Barcelona Lassa (CANLI)

Euroleague tarihinin en uzun normal sezonunun son maçında Fenerbahçe
, Barcelona
Lassa'yı ağırlıyor. Son haftanın ilk maçı saat 20:45'te başladı. Maç beIN SPORTS 3
'ten canlı yayınlanıyor.
Ev sahibi temsilcimiz için bir üst turdaki Play-off serisinde ev sahibi avantajına sahip olmak için son şans olan bu maçta, Fenerbahçe'nin kaderi kendi ellerinde değil. Dördüncülük koltuğuna çıkış, sarı-lacivert galibiyetin yanı sıra Baskonia ve Panathinaikos'un mağlubiyetlerine bağlı.
Barcelona'nın ise Play-off şansı zaten kalmamışken İstanbul'da sezonu kazanarak bitirip prestijli bir sonla işi bitirmek istiyorlar.
İki takımın Euroleague tarihindeki 22. randevusu olacak maç öncesinde Barcelona Lassa'nın 16 galibiyetle tarihsel bir üstünlüğü bulunuyor. Ancak son iki sezonda yaptığı çıkış ve bu sezon ligdeki konumuyla temsilcimiz maç öncesinde favori olarak gözüküyor. İkinci haftadaki karşılaşmada da Fenerbahçe deplasmanda 72-73'le kazanmış, Dixon ve şu an sakatlığı sebebiyle oynayıp oynamayacağı şüpheli olan Sloukas 15'er sayıyla yıldızlaşmıştı.
Sarı-lacivertliler daha güçlü taraf olarak görülmesine rağmen son üç maçını kaybetti ve sakatlıklarla boğuşuyor, Barcelona ise üst üste iki galibiyetin ardından İstanbul'a geliyor.
1. periyot sonucu:
Fenerbahçe 11-15 Barcelona
Devre:
Fenerbahçe 30-31 Barcelona