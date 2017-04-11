Taraftar başarının yanında

Futbolda boş tribünlere oynayan Fenerbahçe, basketbolda yakaladığı dolulukla zirve yaptı. Salonda 11 bin 102 seyirci ortalaması ile Avrupa'nın en fazla seyredilen üçüncü takımı olan sarı-lacivertliler, futbolda doluluk yüzdesi ile 102 takım içinde sondan ikinci sırada. Euroleague'de play-off'a kalan Fenerbahçe, 13 bin 800 kapasiteli Ülker Sports Arena'da 15 maç oynarken, bu maçları toplam 166 bin 532 taraftar izledi. 11 bin 102 seyirci ortalaması yakalayan sarı-lacivertliler, Baskonia (11.618) ve Zalgiris'ten (11.417) sonra üçüncü sırada yer aldı.

LENS: O ATMOSFERİ HENÜZ GÖREMEDİM

Akhisarmaçınıtaraftarının önünde oynayan Kanarya, 2017'de çıktığı iç saha maçlarındaortalaması yakalayıpulaştı. Avrupa'nın önde gelen 5 ligi ile 4 büyükler kıyaslandığında sarı-lacivertliler, bu ortalama ile 102 takım içinde sondan ikinci sırada yer aldı.G.Saray, 52 bin 600 kapasiteli TT Arena'dadoluluk ile sondan 5'inci, Beşiktaş ise 41 bin 903 kapasiteli Vodafone Arena'dadoluluk yüzdesine ulaşıp 41. oldu.