Taraftar başarının yanında

TANER KARAMAN

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 11.4.2017
Taraftar başarının yanında

Kanarya, 13 bin kapasiteli Ülker Arena’daki Euroleague maçlarını ortalama 11 bin 102 taraftar önünde oynadı. 2017’de 50 bin kapasiteli Ülker Stadı’ndaki Süper Lig maçlarında ise sadece 12 bin 230 taraftarı tribüne çekti

Futbolda boş tribünlere oynayan Fenerbahçe, basketbolda yakaladığı dolulukla zirve yaptı. Salonda 11 bin 102 seyirci ortalaması ile Avrupa'nın en fazla seyredilen üçüncü takımı olan sarı-lacivertliler, futbolda doluluk yüzdesi ile 102 takım içinde sondan ikinci sırada. Euroleague'de play-off'a kalan Fenerbahçe, 13 bin 800 kapasiteli Ülker Sports Arena'da 15 maç oynarken, bu maçları toplam 166 bin 532 taraftar izledi. 11 bin 102 seyirci ortalaması yakalayan sarı-lacivertliler, Baskonia (11.618) ve Zalgiris'ten (11.417) sonra üçüncü sırada yer aldı.

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FUTBOL MAÇLARINDA DİBİ GÖRDÜ
Akhisar maçını 7 bin 549 taraftarının önünde oynayan Kanarya, 2017'de çıktığı iç saha maçlarında 12 bin 230 taraftar ortalaması yakalayıp yüzde 24.1'lik doluluk oranına ulaştı. Avrupa'nın önde gelen 5 ligi ile 4 büyükler kıyaslandığında sarı-lacivertliler, bu ortalama ile 102 takım içinde sondan ikinci sırada yer aldı. Son sıra; 73 bin 261 kapasiteli stadında yüzde 20,7'lik doluluk oranı yakalayan Lazio'nun oldu. G.Saray, 52 bin 600 kapasiteli TT Arena'da yüzde 34,5 doluluk ile sondan 5'inci, Beşiktaş ise 41 bin 903 kapasiteli Vodafone Arena'da 29 bin 190 ortalamaya oynadı ve yüzde 69,6'lık doluluk yüzdesine ulaşıp 41. oldu.

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Taraftar başarının yanında
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