Panathinaikos-Fenerbahçe (CANLI)

Sakatlıkların da etkisiyle sezonun son bölümünü kötü geçiren ve ev sahibi avantajını kaybeden Fenerbahçe
ise sakatlıkların dönmesiyle birlikte toparlanarak, üst üstte üçüncü kez Final Four'a kalmak isterken, normal sezonda son beş maçını kazanarak ev sahibi avantajını elde eden Panathinaikos
'ta ise beş yıllık playoff hasretine bu sefer son vermek istiyor.
Bu önemli seride iki takımda da sakat oyuncular iyileşirken, hem Panathinaikos hem de Fenerbahçe'yi tam kadro sahada izleyeceğiz. Uzun süren playoff hasretine son vermek isteyen Panathinaikos'ta hem yönetim hem de taraftar, bu seriye çok önem verirken, OAKA'da oynanacak olan serinin ilk iki maçının biletleri saatler içerisinde tükendi. Yunan ekibinin yönetimi ise geçtiğimiz hafta, bu maça taraftara bayrak dağıtılacağını duyururken, dün de serinin geçilmesi durumunda oyunculara ve koç ekibine 250 bin Euro prim ödeneceğini duyurdu.
Geçtiğimiz sezon Euroleague
finalini şanssız bir şekilde kaybeden temsilcilerimiz ise seri öncesi sakat oyuncularının iyileşmesine ve buralarda takımını yönetmeyi bilen koçu Zeljko Obradovic'e güveniyor. Başarılarının büyük bir kısmını yakaladığı eski takımına karşı seriye çıkacak olan Obradovic, bu zamana kadar çıktığı sekiz serinin yedisini kazanmayı başarırken, Fenerbahçeli taraftarlar, bu seri sonrası bu sayının sekiz olmasını ümit ediyor.
Türk takımlarının en çok zorlandığı deplasmanlardan biri olan OAKA'da Panathinaikos, bu zamana kadar temsilcilerimize karşı oynadığı yirmi beş maçın yirmi dördünü kazanırken, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı bütün maçları kazanmayı başardı. Yeşiller, bu sezon Euroleague'de içeride oynadığı on beş maçta ise sadece ezeli rakibi Olympiakos'a kaybetti. Seriyi kazanmak için deplasmanda en az bir maç kazanmak zorunda olan Fenerbahçe ise bu sezon Euroleague'de deplasmanlarda yedi galibiyet, sekiz yenilgi aldı.
İki takımın önemli oyuncularına baktığımız zaman ise Panathinaikos'ta Chris Singleton ve Mike James ikilisi öne çıkıyor. Geçtiğimiz sezon Kuban'da gösterdiği performansın üstüne koyan Amerikalı oyuncu, normal sezonda 12.3 sayı, 6.0 ribaund ve 1.1 blok ortalaması tutturdu. Baskonia'da gelen Mike James ise 12.9 sayı, 2.1 ribaund ve 3.0 asist ortalamasıyla takımının hücumda en önemli silahı olmayı başardı.
Bu sezon Euroleague'in en önemli pivotu haline gelen Ekpe Udoh, Fenerbahçe'de öne çıkan oyuncu olurken, Amerikalı pivot 11.8 sayı, 7.7 ribaund, 2.1 blok ve 1.9 asist ortalamaları tutturdu. Fenerbahçe'nin hücumda en önemli oyuncusu olan Bogdan Bogdanovic ise bu sezon sakatlıklardan çok çekse de 13.6 sayı, 3.1 ribaund ve 3.9 asist ortalaması tutturmayı başardı.
İki takımın normal sezonda birbirleriyle oynadıkları maçlara baktığımız zaman ise takımların evlerinde güldüklerini görüyoruz. 12. hafta da OAKA'da oynanan maçta Panathinaikos, Nick Calathes'in tarihi performansı sayesinde 81-70 kazanırken, 18. hafta da İstanbul'da oynanan maçta ise Fenerbahçe, beş farklı oyuncusunun çift haneli sayılara ulaşması sayesinde sahadan 84-63 galip ayrıldı.