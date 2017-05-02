Fenerbahçe-Galatasaray (CANLI)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
'nde Fenerbahçe
ile Galatasaray
, play-off yarı final serisi ikinci maçında karşı karşıya geliyor.
Metro Enerji Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00
'de başlayacak. Sarı-lacivertli takım, eşleşmedeki ilk maçı 83-61
'lik skorla kazanarak, seride 1-0 öne geçmişti.
İlk maşta Fenerbahçe, ezeli rakibine 22 sayı fark atarak gözdağı vermişti.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride üçüncü maç, 4 Mayıs Perşembe günü Abdi İpekçi Spor Salonu
'nda oynanacak.