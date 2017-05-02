Fenerbahçe- (CANLI)

Giriş Tarihi: 2.5.2017 19:53 Güncelleme Tarihi: 2.5.2017 20:01
Fenerbahçe-Galatasaray (CANLI)

Bilyoner.com yarı final serisi ikinci maçında ezeli rakipler karşı karşıya geliyor. Saat 20:00'de başlayacak olan Fenerbahçe- maçını anbean sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bilyoner.com 'nde Fenerbahçe ile Galatasaray, play-off yarı final serisi ikinci maçında karşı karşıya geliyor.

Metro Enerji Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertli takım, eşleşmedeki ilk maçı 83-61'lik skorla kazanarak, seride 1-0 öne geçmişti.


İlk maşta Fenerbahçe, ezeli rakibine 22 sayı fark atarak gözdağı vermişti.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride üçüncü maç, 4 Mayıs Perşembe günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak.
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Fenerbahçe-Galatasaray (CANLI)
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