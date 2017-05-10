Anadolu Efes-Fenerbahçe (CANLI)

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Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı, Spor Toto Basketbol Süper Ligi 28. hafta maçında Anadolu Efes'e konuk oluyor. Bu mücadele her iki takımın Euroleague takvimleri nedeniyle daha önce ertelenmişti. Fenerbahçe, bu mücadeleyi kazanması durumunda lig liderliğini garantileyecek.: 20:00: beIN Sports 3Abdi İpekçiFenerbahçe, ligde bugüne kadar oynanan 28 maçta 26 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, Spor Toto Basketbol Ligi'nde oynadığı son 19 maçı kazandı ve bu sezon Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da yapılan 15 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.Fenerbahçe, son lig mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan'ı 93-76 ile geçti. Beşiktaş karşılaşmasında altı oyuncu çift haneli sayılarda skor üretti. Mücadelenin Fenerbahçe adına en etkili isimleri 16 sayıyla Ali Muhammed, 13 sayı, 7 asist ve 3 ribaund ile Kostas Sloukas, 12 sayı ve 5 ribaund ile Jan Vesely ve 12 sayı, 6 ribaund, 5 asist ile Bogdan Bogdanovic oldu.Fenerbahçe, rakibiyle bu sezon beş kez karşılaştı. Bu mücadelelerin üçünde gülen taraf Fenerbahçe olurken iki maçı da Anadolu Efes kazandı.Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında rakibini 77-69 yenen Fenerbahçe, kupayı müzesine götürdü. Sarı lacivertliler, bu sezon Euroleague 8. hafta mücadelesinde rakibiyle karşılaştı ve maçtan 88-80 galip ayrıldı. Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasındaki bu sezonunüçüncü mücadele ise Spor Toto Basketbol Süper Ligi 13. haftasında oynandı. Fenerbahçe, Ülker Sports Arena'da rakibini 81-75'lik skorla geçmeyi bildi. İki takım, Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşılaştı ve gülen taraf bu kez Anadolu Efes oldu. Fenerbahçe, ilk yarısı 39-39 eşitlikle tamamlanan mücadeleden 74-82 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı. Fenerbahçe, Euroleague 28. Hafta karşılaşmasında rakibine konuk oldu ve maçı 80-77 kaybetti.