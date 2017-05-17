Şampiyon Yakın Doğu Üniversitesi!

Serinin beşinci ve son maçı bugün Yakın Doğu Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Caferağa'da oynandı.



Serinin son karşılaşmasını kazanan Yakın Doğu Üniversitesi 2016-2017 sezonu Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi'ni şampiyon tamamladı.



Salon: Caferağa

Hakemler: Mehmet Keseratar, Emin Moğulkoç, Ali Serkan Emlek

Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 17, McBride 21, Bahar Çağlar 4, Leuchanka 2, Holingsvorth 20, Eldebrink 8, Olcay Çakır Turgut 4

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 15, Quigley 6, Parker 18, Gruda 21, Lavender 8, Ayşe Cora, Tuğçe Canıtez 7, Pelin Derya Bilgiç

1. Periyot: 16-18

Devre: 37-35

3. Periyot: 55-55

Karşılaşmaya Parker-Lavender ikilisinin basketleriyle başlayan Fenerbahçe, Gruda'nın isabetiyle ilk 5 dakikayı 8-5 önde geçti. Sarı-lacivertlilerin Gruda ile bulduğu sayılara Yakın Doğu Üniversitesi, Holingsvorth-Vandersloot ikilisiyle cevap verdi ve 8. dakikada eşitliği yakaladı: 14-14. Kalan bölüm karşılıklı basketlerle geçilirken, konuk ekip ilk periyodu 18-16 üstün tamamladı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine iyi başlayan Fenerbahçe, Quigley ve Parker ile etkili oldu. Savunma ribaundlarında rakibine üstünlük kuran ve hızlı hücumları iyi değerlendiren sarı-lacivertliler, 16. dakikada farkı 9 sayıya taşıdı: 23-32. McBride'nin üst üste bulduğu isabetlerle toparlanan ev sahibi takım, Vandersloot ve Olcay Çakır Turgut'tan aldığı skor katkısıyla 10-0'lık seri yaparak 18. dakikada öne geçti: 33-32. Son bölümde iyi savunma yapan Yakın Doğu Üniversitesi, soyunma odasına 37-35 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına taraftarının da desteğiyle oldukça etkili başlayan Yakın Doğu Üniversitesi; Holingsvorth, McBride ve Vandersloot'un art arda isabetleriyle 24. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 49-39. Birsel Vardarlı Demirmen'in basketleriyle toparlanan Fenerbahçe, savunmada rakibine kolay sayı şansı tanımadığı bölümde Tuğçe Canıtez ve Gruda'nın atışlarıyla 29. dakikada beraberliği yakaladı: 53-53. Son periyoda 55-55 eşitlikle girildi.

Mücadelenin son çeyreğine Vandersloot'un üç sayılık basketiyle giren Yakın Doğu Üniversitesi, Eldebrink'in 34. dakikada bulduğu üç sayılık basketle farkı 7'ye çıkardı: 68-61. Mola dönüşü Lavender ve Parker ile sayılar bularak 5-0'lık seri yapan sarı-lacivertliler, Birsel Vardarlı Demirmen'in 37. dakikadaki dış atışıyla seriyi 8-0'a çıkardı ve öne geçti: 68-69. Karşılıklı isabetlerle geçilen son bölümde Fenerbahçe'nin Lavender ve Gruda ile bulduğu basketlere Yakın Doğu Üniversitesi McBride ile cevap verdi ve son 19 saniyeye Fenerbahçe 1 sayı (74-75) farkla önde girdi. Yakın Doğu Üniversitesi, kullandığı son hücumda Holingsvorth ile isabeti bularak 3 saniye kala yeniden öne geçti: 76-75.

Maçın son hücumunda Holingsvorth'un faulü sonrası Fenerbahçe'den Parker serbest atış çizgisine gitti. Parker, çizgide iki atışı da kaçırınca, Yakın Doğu Üniversitesi sahadan 76-75 galip ayrıldı.

CANDECE PARKER SON SANİYEDE 2'DE 0 ÇEKTİ!

Sarı-lacivertliler maçın bitimine 2 saniye kala Candace Parker'la 2 serbest atış kaçırdı ve yakaladığı büyük fırsatı harcayarak şampiyonluğu rakibine kaptırdı.



Yakın Doğu ile Fenerbahçe arasında oynanan serinin diğer maçları şöyleydi:



Yakın Doğu Üniversitesi: 78 - Fenerbahçe: 70



Yakın Doğu Üniversitesi : 73 - Fenerbahçe: 67



Fenerbahçe: 71 - Yakın Doğu Üniversitesi: 70



Fenerbahçe: 79 - Yakın Doğu Üniversitesi: 72



YAKIN DOĞU, SEZONU 3 KUPA İLE KAPADI

Yakın Doğu Üniversitesi, 2016-2017 sezonunun lig, Türkiye Kupası ve Kadınlar Eurocup şampiyonluğu sonlandırdı.

Bu sezon başında yeni bir oluşumlu lige katılan Yakın Doğu Üniversitesi, mükemmel bir sezonu geride bıraktı. Yakın Doğu, ilk olarak Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası'nı finalde Bellona AGÜ'yü 76-62'lik skorla geçerek kazandı. Daha sonra Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Yakın Doğu, Bellona AGÜ'yü 73-69 ve 63-58'lik skorla geçerek, Eurocup'ta şampiyon oldu. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi normal sezonunu lider tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, sırasıyla İstanbul Üniversitesi, Beşiktaş'ı geçerek finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Sarı-lacivertlileri de seride 3-2 yenen Yakın Doğu ligde de kupayı müzesine götürerek, tarihi bir başarı elde etti..