-Fenerbahçe (CANLI)

Giriş Tarihi: 17.5.2017 18:25 Güncelleme Tarihi: 17.5.2017 18:25
Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe (CANLI)

Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi Final Serisi 5. maçında Fenerbahçe ile şampiyonluk maçına çıkıyor. Saat 18:30'da başlayacak olan maçı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz

Serinin beşinci ve son maçı bugün 'nin ev sahipliğinde Caferağa'da oynanıyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadele TRTSPOR'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasındaki play-off final serisinin son maçı bugün Caferağa Spor Salonu'nda oynanıyor.

Son karşılaşmada ev sahibi avantajını kullanmaya çalışan Yakın Doğu Üniversitesi, sahasındaki ilk iki maçı 78-70 ve 73-67 kazanarak 2-0 öne geçmişti. Kendi salonundaki iki karşılaşmada rakibine 71-70 ve 79-72 üstünlük sağlayan Fenerbahçe, durumu 2-2 beraberliğe getirmişti.

Serinin son karşılaşmasını kazanacak olan takım, 2016-2017 sezonu Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonu olacak.
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Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe (CANLI)
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