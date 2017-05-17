Yakın Doğu Üniversitesi-Fenerbahçe (CANLI)

Serinin beşinci ve son maçı bugün Yakın Doğu Üniversitesi
'nin ev sahipliğinde Caferağa'da oynanıyor. Saat 19.00'da başlayacak mücadele TRTSPOR
'dan canlı olarak ekranlara gelecek.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasındaki play-off final serisinin son maçı bugün Caferağa Spor Salonu'nda oynanıyor.
Son karşılaşmada ev sahibi avantajını kullanmaya çalışan Yakın Doğu Üniversitesi, sahasındaki ilk iki maçı 78-70 ve 73-67 kazanarak 2-0 öne geçmişti. Kendi salonundaki iki karşılaşmada rakibine 71-70 ve 79-72 üstünlük sağlayan Fenerbahçe, durumu 2-2 beraberliğe getirmişti.
Serinin son karşılaşmasını kazanacak olan takım, 2016-2017 sezonu Bilyoner Kadınlar Basketbol Ligi şampiyonu olacak.