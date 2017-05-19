FB'den Avrupa Ligi Şampiyonluğu için ilk sınav

Sarı-lacivertliler için tarihi günlerden biri yaşanacak. 2015 ve 2016 yılında kaçırdığı Avrupa Ligi Şampiyonluğu için bugün ilk sınavına çıkacak Obradovic ve öğrencileri, İspanyol devi Real Madrid ile final yolunda kozlarını paylaşacak. Bu müthiş karşılaşma Sinan Erdem'de 21.30'da başlayacak

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THY Avrupa Ligi Final Four mücadelesi bugün Sinan Erdem Spor Salonu'nda başlıyor. Bu dev organizasyondaki tek temsilcimiz Fenerbahçe de ilk sınavını Real Madrid karşısında veriyor. 21.30'da başlayacak olan bu dev karşılaşma TRT Spor ve beİN Sports 3'ten yayınlanıyor. Kazanması halinde finale adını yazdıracak olan sarı-lacivertliler için bu maçın bir başka önemi daha var. 2015'te Madrid'de yapılan Final Four'da İspanyol ekibine hakem hatalarıyla mağlup olan Kanarya, bir anlamda o karşılaşmanın da rövanşına çıkacak. Obradovic ve öğrencileri, üst üste 3. defa yer alacağı THY Avrupa Ligi Final Four mücadelesinde bu kez kupayı hedefliyor. Taraftar desteğini de arkasına alacak olan Fenerbahçe, Türkiye'ye ilk Euroleague Kupası'nı da getirmenin planlarını yapıyor.



MADRİD'E ŞANS TANIMIYOR

Temsilcimiz Fenerabahçe, son yıllarda Avrupa Ligi arenasında karşılaştığı Real Madrid'e şans tanımıyor. Sarı-lacivertliler, İspanyol temsilcisine karşı taraftarı önünde oynadığı son 4 karşılaşmayı da kazanmayı başardı. THY Avrupa Ligi'nin normal sezonunda bu yıl İstanbul'da karşılaşmada Madrid'i deviren Kanarya, deplasmandaki müsabakadan ise yenilgiyle ayrılmıştı.