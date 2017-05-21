% 60 Fenerbahçe

?Euroleague finalinde Fenerbahçe'nin rakibi olan Yunan devi Olympiakos, Türk basketbolseverler için bilinmeyen bir ekip değil ancak yerel bilgi her zaman daha kıymetlidir. SDNA'dan George Zakkas, Yunan ekibinin şifrelerini
, güçlü ve zayıf yanlarını SABAH
için anlattı. İşte Zakkas'ın değerlendirmeleri; Olympiakos çok sağlam bir çekirdek kadroya sahip. Çok tecrübeli, güçlü ve birbirini tanıyan bir ekipler ve bu çekirdek Yunan yıldızlardan oluşuyor: Spanoulis, Printezis, Papanikolaou ve Mantzaris.
Olympiakos kimliğini çok iyi biliyorlar. Bu tarz birçok büyük maç oynadılar, birbirlerini tanıyor, hatta ezbere biliyorlar. Elbette Vasilis Spanoulis bir Euroleague efsanesi, bu da büyük bir avantaj. Olympiakos gerçekten bir aile gibidir. Hepimize klişe gibi gelebilir ama gerçekten öyleler. Harika bir takım kimyaları var. En önemlisi ise herkesin kendi rolünü bilmesi...
Ne yapması gerektiğini bildikleri gibi bunu kabullenmiş de durumdalar. Birisi ribaunda konsantre olacak, diğeri takım için şutları kullanacak, diğeri benchten gelecek. Gerçekten iyi savunma yapıyorlar. Fenerbahçe'nin stiline yakınlar.
ESAS SİLAH OBRADOVİC
Maçtaki şansını düşünürsek yüzde 60'a 40 Fenerbahçe derim. Buna karşın Olympiakos, kendilerinin favori görülmediği maçları iyi oynuyorlar.
Bir başka özellikleri seyircilerden etkilenmemeleri… Geçen yıl Yunanistan şampiyonu olurken OAKA'da, Panathinaikos deplasmanında 2 maç kazandılar. Büyük bir derbi olduğunu biliyorsunuz. Fenerbahçe seyircilerinden de etkilenmezler. Ayrıca 2012'de aynı şehirde, aynı salonda Olympiakos şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe ise bu baskı düzeyinde az maç oynadı. Fenerbahçeliler başarmak 'zorunda' hissediyor. Bence hala favoriler, bunun sebebi ise seyirciden ziyade Zeljko'dur (Obradovic).
Olympiakos'a karşı fark yaratan silah koç Obradovic'in kendisi.
SPANOULİS BİR ROBOTTUR!
Spanoulis bir Euroleague efsanesi. Yunan ve Avrupa tarihinin gördüğü en büyük isimlerden biri… Fenerbahçeli Sloukas birkaç yıl önce Yunan TV'sine röportaj verirken onun için, "Robot" demişti. Evet, o gerçekten de bir robot!
Çok çalışkandır, idmana ilk gider, salondan son çıkar. 34 yaşında, kimseye bir şey ispat etmek zorunda değil, olabilecek her başarıyı yaşamış biri ama istediği bu ve nasıl yapacağını çok iyi biliyor. Kritik anlarda sahneye çıkıyor. Vücudunu da iyi tanıyor. Birkaç yıl önce 90 kiloyken şimdi 86'ya indi. Yağ oranı yüzde 6'ya düştü. Çok iyi durumda ve konsantre. Harika bir profesyonel… Son anda ona fırsat tanırsanız o topu alır ve şutu sokar.