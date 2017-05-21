% 60 Fenerbahçe

?Euroleague finalinde Fenerbahçe'nin rakibi olan Yunan devi Olympiakos, Türk basketbolseverler için bilinmeyen bir ekip değil ancak yerel bilgi her zaman daha kıymetlidir., güçlü ve zayıf yanlarınıiçin anlattı. İşte Zakkas'ın değerlendirmeleri; Olympiakos çok sağlam bir çekirdek kadroya sahip.Olympiakos kimliğini çok iyi biliyorlar. Bu tarz birçok büyük maç oynadılar, birbirlerini tanıyor, hatta ezbere biliyorlar. Elbette Vasilis Spanoulis bir Euroleague efsanesi, bu da büyük bir avantaj.Ne yapması gerektiğini bildikleri gibi bunu kabullenmiş de durumdalar. Birisi ribaunda konsantre olacak, diğeri takım için şutları kullanacak, diğeri benchten gelecek. Gerçekten iyi savunma yapıyorlar. Fenerbahçe'nin stiline yakınlar.Maçtaki şansını düşünürsek yüzdeBir başka özellikleri seyircilerden etkilenmemeleri… Geçen yıl Yunanistan şampiyonu olurken OAKA'da, Panathinaikos deplasmanında 2 maç kazandılar. Büyük bir derbi olduğunu biliyorsunuz. Fenerbahçe seyircilerinden de etkilenmezler. Ayrıca 2012'de aynı şehirde, aynı salonda Olympiakos şampiyonluk yaşadı. Fenerbahçe ise bu baskı düzeyinde az maç oynadı.Olympiakos'a karşı fark yaratan silah koç Obradovic'in kendisi.Spanoulis bir Euroleague efsanesi. Yunan ve Avrupa tarihinin gördüğü en büyük isimlerden biri…Çok çalışkandır, idmana ilk gider, salondan son çıkar. 34 yaşında, kimseye bir şey ispat etmek zorunda değil, olabilecek her başarıyı yaşamış biri ama istediği bu ve nasıl yapacağını çok iyi biliyor. Kritik anlarda sahneye çıkıyor. Vücudunu da iyi tanıyor. Birkaç yıl önce 90 kiloyken şimdi 86'ya indi. Yağ oranı yüzde 6'ya düştü. Çok iyi durumda ve konsantre. Harika bir profesyonel…