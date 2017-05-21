Fenerbahçe-Olympiakos (CANLI)

Bütün sezon merakla beklediğimiz o gün geldi: Fenerbahçe – Olympiakos, 2016-17 Euroleague sezonu finali saat 21.00'de yapılacak hava atışıyla başlayacak. Bu sezonun şampiyonu bu iki ekibin son düellosuyla belli olacak.

TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak mücadele Türkiye'nin her yerinde şifresiz izlenebilecek. Ayrıca ülkenin dört bir yanında kurulan dev ekranlarla şampiyonluk heyecanı sokaklarda yaşanacak.

Euroleague tarihinde ilk kez görülen bu final eşleşmesinde, temsilcimiz Fenerbahçe hem kulüp tarihinin hem de basketbol tarihimizin ilk Avrupa şampiyonluğu için sahada olacak.

Olympiakos ise dördüncü Euroleague şampiyonluğunu, 2012'de kupa kaldırdığı salonda almak istiyor.

İki takım da normal sezon serisinde evindeki maçları kazanıp birbirine toplamda üstünlük sağlayamadı. Euroleague'in en az sayı yiyen, en sert, temaslı ve doğru savunma yapan iki ekibinin arasındaki rekabet dengesi bu maç bozulacak.

Olympiakos, Euroleague'de sezonun boyalı alanı ve potayı en iyi koruyan takımı olarak öne çıkarken iki tarafın da ortak noktası rakip için karanlık bölgeye çevirdikleri üçlük çizgisinden kendilerinin hayli iyi isabet bulması.

Yunan ekibi için Fenerbahçe'yi yavaşlatmak adına kilit nokta temsilcimizin savunması ve hücumunun en güçlü adamı Ekpe Udoh'u yavaşlatmak olacak.

Milutinov, Birch ve Young'ı Amerikalı pivot karşısında oldukça zor bir akşam bekliyor. Çünkü daha önceki Olympiakos maçlarında yalnızca 4.5 sayı ve 5.5 ribaunt ortalamayla oynayan Udoh'un bu akşam böyle bir manzaraya izin vereceğini düşünmek zor.

Fenerbahçe ise Olympiakos'un her rakibi gibi Vassilis Spanoulis'i durdurmanın bir yolunu arayacak.

Yarı finalde dördüncü çeyrekte yine CSKA Moskova'ya büyüsünü yapıp zaferi getiren Kill Bill'in Bogdan Bogdanovic'le eşleşmesi maçın en kritik guard düellosu olacak.

Euroleague en sert, en hırslı, en disiplinli iki takımının şampiyonluk mücadelesinde daha çok isteyen, planını en doğru ve tavizsiz uygulayan kazanacak.

Kaybetmek de, kazanmak da her şey demek. Ama seyircisinin önünde, Türkiye şampiyonluk heyecanıyla sokaklardayken Fenerbahçe için her şeyden daha da fazlasını ifade edecek!



MAÇ NOTLARI

- İki takım en son karşılaştığında Fenerbahçe 23. haftada Olympiakos'u evinde 67-64 mağlup etmişti. Bogdan Bogdanovic kariyerinin en yüksek sayısı olan 27 sayıya ulaşmış ve aynı zamanda 4 asist, 3 ribaund ile oynamıştı. Luigi Datome 17 sayı ve 6 ribaund, Ekpe Udoh 6 sayı, 6 ribaund ve 5 blokla oynamışlardı. Olympiakos'ta Vassilis Spanoulis sakatlığı nedeniyle oynamaış, onun yokluğunda Erick Green 17 sayı, Kostas Papanikolaou 13 sayı ve 8 ribaund, Giorgos Printezis ise 10 sayı ve 7 ribaundla oynamışlardı.

- 15. haftada ise Olympiakos evinde Fenerbahçe'yi 71-62 mağlup etmişti. Khem Birch 10 sayı ve 13 ribaund üretmişti. Jan Vesely kariyerinin en yüksek sayısı olan 22 sayıya ulaşmış ve 10 da ribaund çekmişti.

- Cuma günü Olympiakos Final Four yarı finalleri tarihindeki üçlük rekorunu 14 ile egale etmiş, Fenerbahçe ise asist rekorunu 24 ile egale etmişti.

- Kostas Sloukas ve Pero Antic Olympiakos formasıyla 2012 ve 2013'te üst üste EuroLeague şampiyonluğu yaşamışlardı. Sloukas Olympiakos formasıyla beş sezon geçirdi ve Mantzaris, Papanikolaou, Printezis ve Spanoulis ile takım arkadaşlığı yaptı.

- Bogdan Bogdanovic ve Nikola Milutinov Partizan'da iki sezon boyunca takım arkadaşıydılar. Kalinic'in de katılımıyla bu üçlü Sırbistan Milli Takımı'nın EuroBasket 2015 macerasında da takım arkadaşlığı yaptılar.

- Vassilis Spanoulis 2005-06 sezonunda ve 2007'den 2010'a kadar Zeljko Obradovic'le beraber Panathinaikos'ta çalıştı. İkili 2009'da EuroLeague'i beraber kazanmışlardı.

- Vassilis Spanoulis kariyerinin en iyi maçını 2014'te Fenerbahçe'ye karşı Top 16 birinci haftasında oynamıştı. 28 sayı, 9 asist, 5 ribaund ve 39 verimlilik puanı.