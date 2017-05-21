Türkiye için kupa vakti

THY Avrupa Ligi'nde finale yükselen Fenerbahçe bugün Olympiakos'u yenerek Avrupa şampiyonluğunu elde etmek istiyor.10. kez yer aldığı Final- Four'da 8. kez finale çıkan Yunan temsilcisi, Anadolu Efes'i play-off serisinde 3-2'yle geçip son dörde kalmıştı. 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Olympiakos; 2011-2012 sezonunda İstanbul'da elde ettiği şampiyonluğa yine ulaşmak istiyor. İlk kez 2014- 2015 sezonunda Final-Four'a yükselen Fenerbahçe ise geçen sezonki ikincilik sonrası şampiyonluk yaşamak istiyor.: 21:00: TRT 1 - beINSports3Obradovic finalde konsantrasyonun önemine dikkat çekti. Olympiakos'un koçu ise F.Bahçe'ye övgüler yağdırdı.Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Olympiakos karşısında taraftarları mutlu etmek istediklerini söyledi. Basın toplantısında konuşan Obradovic,derken Spanoulis için de, "Olympiakos'un kalitesi var. Takıma odaklanmamız gerekiyor" dedi. İlk kupasını İstanbul'da kazanan Obradovic, "25 yıl öncesinden çok güzel hatıralarım var. Ancak geçmişte kaldı. Asıl yarınki maça odaklanıyoruz" diye konuştu. Olympiakos Başantrenörü Sfairopoulos ise,şeklinde konuştu.Bugün 11'inci kez karşılaşacak Obradovic ile Sfairopoulos'un daha önceki 10 maçında 8'e 2 Obra'nın üstünlüğü bulunuyor.F.bahçeLİ pivot Ekpe Udoh, Final-Four finali için bütün yıl çalıştıklarını söyledi. Basın toplantısında yaş günü kutlanan Udoh, "Şampiyonluğa sadece 40 dakika uzaklıktayız. Takımın kazanabilmesi için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Spanoulis çok iyi bir oyuncu ve onu kesinlikle durdurmamız gerekiyor, özellikle de maçın son bölümlerinde" dedi. Olympiakos'un yıldızı Georgios Printezis ise, "Önemli bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Umarım finalde de başarılı oluruz" diye konuştu.Fenerbahçe, 3 yıldır bizi gururlandırıyor ve Avrupa basketbol sahnesinin en tepesinde düzenli olarak yer alıyor. Önce Final Four'a gelip yarı finalde veda ettiler, geçen sezon finale çıkıp uzatmalarda kaybettiler, şimdi ise İstanbul'daki finalde favoriler. Buraya hak ederek, tırnaklarıyla kazıyarak geldikleri aşikar. Artık sadece sarı-lacivertli gönüllerin değil, tüm Türk basketbolseverlerin desteği arkalarında… Çubuklu forma için değil, ay-yıldız için oynayacaklar. Bu yüzden artık hepimizin içi biraz kıpır kıpır ediyor. Bugün Avrupa basketbolunun en büyük kupasının Türkiye'ye gelme ihtimali var. Daha doğrusu hazır İstanbul'dayken kalmasının… Zeljko Obradovic'in ne kadar büyük bir koç olduğunu anlamak için işin uzmanı olmaya gerek yok, rakip takım dahil herkes onun bu işin en iyisi olduğunun farkında. Bu zaferi daha önce 8 kere tattı, kısmet 9'uncuya… Bu kupa İstanbul'da kalmalı.