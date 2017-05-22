Büyük başarı ve yeni sorumluluk

İlk çeyrek Kalinic, ikinci çeyrek Bogdanovic, üçüncü çeyrek Datome öne çıktı ve şampiyonluk geldi. Bir final için erken kopan bir maç oldu diyebiliriz. Fenerbahçe neleri doğru yaptı bu maçta?
Skor olarak erken koptu denilebilir, evet… Başta ilk çeyrekte Olympiakos, Nikola Kalinic'in şutunu riske etmeyi tercih etti ama Fenerbahçe
bu durumu çok iyi değerlendirdi. Kalinic başta üçlük atışlar olmak üzere çok verimli oldu. İçeride de Udoh çok etkiliydi.
Hücum ribauntlarını rakibe vermediler.
Spanoulis'in skor gücünü de Olympiakos sahaya yansıtamadı. Maç böyle gelişince skor olarak kopuş üçüncü çeyreğin ikinci bölümüyle birlikte geldi.
Yunan yıldız Spanoulis'in büyük bir oyuncu olduğunu biliyoruz ama çok etkisiz kaldı maçta. Bunu neye bağlıyorsunuz?
Vassilis Spanoulis'e ikili oyunlarda adam değişikliği yaptırdı Fenerbahçe. Değişim sonrası da Ekpe Udoh çok net bir şekilde karşısında durdu Spanoulis'in...
Bir bölümde 4 numarayla ikili oyun oynamaya çalıştılar. Bunu CSKA Moskova karşısında da yapmışlardı ama Fenerbahçe farklı bir şekilde savundu onu.
Böylece etkinliğini azalttılar. Onun etkinliğinin azalması da Olympiakos'un takım olarak moraline yansıdı.
Bence maçta en kilit nokta buydu. Bu başarıda en büyük etki şüphesiz Udoh'undu.
THY Euroleague Kupası ilk kez Türkiye'ye geldi. Bir koç gözüyle bunun önemini anlatır mısınız, kolay bir iş olmasa gerek…
Hiç kolay değil tabii ki... Aksine çok zor bir şey... Bu kısa sürede olmadı, 4-5 yıllık bir süreçle başarılmıştır.
Obradovic geldiğinden bu yana her gün yeni şeyler ekleyerek, yapıyı güçlendirerek bir yere geldiler. Buraya gelebilmek dahi önemli... Yalnızca Fenerbahçe için değil, Türk basketbolu için çok mühim. Türk insanı için de anlam taşıyor.
Avrupa
kupası kazanabilmek önemli bir olaydır. Hep beraber bunun keyfini yaşayalım ama şunu da unutmamak gerekir, başarılar sorumluluklar getirir.
Bu sorumlulukları hep beraber daha yukarılara taşımaya çalışalım.