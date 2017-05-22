THY Euroleague'de şampiyon Fenerbahçe

THY Euroleague Final Four Finali'nde Fenerbahçe, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 devirerek şampiyonluğa ulaştı.



Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Dani Hierrezuelo xx, Boris Ryzhyk xx, Olegs Latisevs xx



Fenerbahçe: Vesely xxx 8, Kalinic xxx 17, Ali Muhammed xxx 8, Udoh xxx 10, Bogdanovic xxx 17, Nunnally xx 2, Sloukas xx 3, Antic xx 4, Datome xxx 11, Ahmet xx, Bennett x, Melih x



Başantrenör: Zeljko Obradovic



Olympiakos: Birch xxx 14, Papanikolao x 3, Mantzaris xx 9, Spanoulis x 9, Printezis x 7, Young x, Green 7 x, Milutinov 10 xx, Waters 2 x, Agravanis x, Papapetrou x, Toliopoulos 3 x



Başantrenör: Giannis Sferopoulos



1. Periyot: 26-18 (Fenerbahçe lehine)



Devre: 39-34 (Fenerbahçe lehine)



3. Periyot: 60-48 (Fenerbahçe lehine)

FENERBAHÇE-OLYMPİAKOS KARŞILAŞMASINDAN RENKLİ KARELER

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 80-64 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oldu.

Mücadelenin başında Fenerbahçe, Vesely ve Kalinic'in basketleriyle 2. dakikada 5-1 öne geçti. Sarı-lacivertlilere, Birch ve Spanoulis ile karşılık veren Yunan ekibi, 3. dakikada 6-5 üstünlük kurdu. Vesely'nin pota altından, Kalinic ve Ali Muhammed'in dış atışlardan bulduğu basketlerle etkili olan Fenerbahçe, yakaladığı 8-0'lık seriyle 4. dakikada 7 sayılık fark elde etti: 13-6. Kalinic ile skor üretmeye devam eden sarı-lacivertli ekip, 5. dakikayı 16-8 üstün geride bıraktı. Fenerbahçe, Spanoulis ve Birch'in basketleriyle farkı eritme çabasında olan Olympiakos'a Udoh, Bogdanovic ve Kalinic'in basketleriyle izin vermedi ve 10. dakika içinde 9 sayılık fark yakaladı: 24-15. Kalan bölümde karşılıklı basketler atılırken, ilk çeyrek Fenerbahçe'nin 26-18 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci çeyreğin başında Milutinov ile pota altında üstünlük kuran ve hücum ribauntlarını toplayan Olympiakos, Waters'ın basketleriyle de 13. dakikada farkı 4 sayıya (29-25) indirdi. Maçın 15. dakikasını 31-25 önde geçen Fenerbahçe, Nunnally, Bogdanovic ve Udoh'un basketleriyle 17. dakikada farkı ilk kez çift hanelere taşıdı: 35-25. Yunan ekibi, Printezis ve Mantzaris'in 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 20. dakika içinde farkı 5 sayıya (37-32) indirse de Fenerbahçe, devre arasına 39-34 önde girdi.

Maçın ikinci yarısının başında Ali Muhammed ve Vesely ile skor üreten Fenerbahçe, Mantzaris'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlere engel olamadı ve 23. dakikada fark 4 sayıya (44-40) indi. Maçın 25. dakikasını 49-42 önde geçen sarı-lacivertli ekip, buna rağmen pota altında Milutinov'u durdurmakta zorlandı. Vesely, Datome ve Udoh gibi oyuncularıyla serbest atış çizgisinden yüksek yüzdeyle skor üreten Fenerbahçe, Kalinic'in 28. dakikadaki 3 sayılık basketiyle skoru 57-44'e getirdi. Periyodun 29. dakikasında 14 sayılık (60-46) fark bulan sarı-lacivertliler, çeyreği de 60-48 önde bitirdi.

Son çeyreğe Datome, Udoh ve Antic'in basketleriyle başlayan sarı-lacivertli ekip, 33. dakikanın başında farkı 18 sayıya çıkardı: 68-50. Taraftarının desteğini arkasına alarak etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, Bogdanovic, Kalinic ikilisinin attığı basketlerle 39. dakikada farkı 19 sayıya (80-61) çıkardı. Mücadelenin kalan bölümünü rahat geçiren sarı-lacivertliler, müsabakadan 80-64 galip ayrıldı ve THY Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu.

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe ile Yunanistan temsilcisi Olympiakos arasında oynanan şampiyonluk maçında sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada 10 binin üzerinde Fenerbahçeli taraftar, tribündeki yerlerini aldı.

Final heyecanını saatler öncesinden Sinan Erdem Spor Salonu'nun çevresinde dolaşarak yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar, şampiyonluk yolunda takımlarını coşkuyla destekledi.

Olympiakos cephesinde ise kulüp başkanı Vangelis Marinakis, taraftarlarının arasına girerek maçı izledi. Yunanistan temsilcisinin taraftarları da finalde renkli görüntüler oluşturdu. Olympiakos'un yaklaşık 2 bin 500 taraftarı, pota arkasında oturdu. Zaman zaman iki takım taraftarları arasında tezahüratlarla atışmalar oldu. Güvenlik görevlileri, iki takım taraftarları arasında oturdu.

Öte yandan, salonun çevresinde geniş güvenlik önlemleri de alındı. Salona girmek isteyen herkes, detaylı aramadan geçirildi.

- GENÇLİK VE SPOR BAKANI KILIÇ DA İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, finali protokol tribününden izledi.

Maçın başlamasıyla salona gelen Bakan Kılıç'a protokol tribününde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da protokol tribününde maçı izleyenler arasında yer aldı.

- AZİZ YILDIRIM, FERİT ŞAHENK, ALİ KOÇ AYNI SIRADA

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, maçı Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve sarı-lacivertli kulübün eski yöneticisi Ali Koç'la aynı sırada oturarak izledi.

Maçtan önce heyecanlı olduğu gözlenen Yıldırım, saha içi koltuklarının en önünden takımına destek verdi.

Aziz Yıldırım, karşılaşmanın başlamasına kısa bir süre kala salona gelen ve önünden geçen Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'i ise ayağa kalkarak alkışladı.

- OBRADOVİC'İN 500. MAÇI

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Avrupa Ligi kariyerinde 500. maçına çıktı.

Tecrübeli başantrenör, 1992'de başladığı kariyerinde bugüne dek 499 maçta 351 galibiyet, 148 yenilgi aldı. Obradovic, 500. maçında Fenerbahçe'nin başında Avrupa Ligi şampiyonluğu için mücadele etti.

- BELEDİYELERDEN FENERBAHÇE ORGANİZASYONU

Türkiye'nin birçok yerinde belediyeler, Fenerbahçe-Olympiakos maçı için sokaklarda büyük ekranlar kurdu.

Türk basketbolu için tarihi önem taşıyan maçı başta İstanbul'un birçok semti olmak üzere Türkiye'nin bazı illerinde vatandaşlar, meydanlarda toplu takip etti.

- ERGİN ATAMAN, FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN ARASINDA OTURDU

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, final maçını Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu tribünden izledi.

Galatasaray Kulübü Basketboldan Sorumlu Yöneticisi Can Topsakal'la tribündeki yerini alan Ataman, üçüncülük maçını da takip etti.

Öte yandan, sanat ve spor camiasından çok sayıda ünlü isim de final maçında Fenerbahçe'yi desteklemek için tribündeki yerlerini aldı.