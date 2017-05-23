Hapishaneden zirveye

Olympiakos'u muhteşem bir oyunla devirip Avrupa'nın 1 numarası olan Fenerbahçe'de büyük zaferi ay-yıldızlı bayrakla kutlayan tek isimdi Bobby Dixon… Pınar Karşıyaka forması altında büyük başarılara imza atarken, Türk vatandaşlığına geçip Ali Muhammed adını aldı. Sonrasında ise transfer olduğu Fenerbahçe ile THY Euroleague şampiyonluğuna ulaştı. Böyle bakınca sadece başarılı bir sporcu gibi görünen 34 yaşındaki basketbolcunun hayatı aslında tam bir yeniden doğuş hikayesi...



BOBBY DİXON KARGO VE PLAJLARDA ÇALIŞTI

Bobby, 10 Nisan 1983'te Chicago'da geçimini uyuşturucu satarak sağlayan bir ailede dünyaya gözlerini açıyor. O da ailesinin birçok ferdi gibi uyuşturucu satışı nedeniyle cezaevinde yatmış. Hatta Dixon ailesinin tamamı 2001'de Boot Camp hapishanesinde aynı anda yatıyor. 1996'da ise kardeşi Brian sırtından vurularak öldürülüyor. O sırada da mahkum olan annesi, oğlunun cenazesine elleri kelepçeli olarak katılıyor. Bobby hayatının dönüm noktası olarak gördüğü hapishaneden tahliye olur olmaz ise temiz bir hayatı tercih ediyor ve Chicago'da gündüzleri kargo şirketinde, akşamları ise plajlarda çalışıyor. Bu sırada patronu Bryan McKinny'nin yönlendirmesiyle basketbol hayatı başlıyor. Müthiş bir hırs ve çalışma azmiyle başarılar art arda gelmeye başlıyor. NBA'de oynama şansını (1.78) boyu nedeniyle elde edemeyeceğine inanıyor ve rotayı Avrupa'ya çeviriyor. Sonrasında yolu büyük zaferler elde edeceği Türkiye'ye düşüyor.



HEP TIRNAKLARIMLA KAZIDIM

Pınar Karşıyaka'daki başarıları sonrası F.Bahçe formasıyla zirve yapan Bobby Dixon geçmişi hiç unutmuyor ve o günleri şöyle anlatıyor: "Beni tanıyorsanız, başımdan geçenleri, lise sonda hapse düştüğümü, ne yaşadığımı biliyorsanız. Calibri'nin kirli ortamından çıkan proje çocuğuydum ben ve bu noktaya gelmek için hep tırnaklarımla kazıdım. Beni en şöhretli insanları tebrik ettiğiniz gibi tebrik etmeniz lazım. Bu büyüklüğe ulaşmak için nasıl ailevi sorunları aştığımı bilmezsiniz. Beni çamurun içinden çıkan milyoner gibi değil, hak ederek gelmiş bir oyuncu gibi selamlayın."



GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Bobby Dixon, finalde Türkiye bayrağını elinden düşürmedi. A Milli Basketbol Takımı'nda da forma giyen Dixon, Türk bayrağıyla yaşadığı sevinç sonrasında "Seremonide Türk bayrağı taşıdım çünkü ben Türküm! Benim adım Ali Muhammed! Burada yaşıyorum, bu ülke için oynuyorum, kendimi Türk gibi hissediyorum" dedi. Finalde 13 dakikada 8 sayı, 2 ribaunt ve 2 asistle oynayan Bobby'nin bu hareketi büyük takdir topladı.