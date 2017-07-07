Fenerbahçe Kalinic'in sözleşmesini uzattı

Sarı-Lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunun önemli parçalarından biri olan Nikola Kalinic ile yeni sözleşme imzalanması konusunda prensip anlaşmasına varmıştır.

Sporcumuz ve kulübümüz arasındaki anlaşmaya göre; başarılı oyuncumuz ile 2019-2020 sezonunun sonuna dek geçerli olacak yeni sözleşme imzalanacaktır.

Bu sözleşmenin Nikola Kalinic ve kulübümüze hayırlı olmasını diler; sporcumuza, Fenerbahçe Doğuş forması altında nice başarılar ve şampiyonluklar yaşamasını temenni ederiz."