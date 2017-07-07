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'in sözleşmesini uzattı

DHA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 7.7.2017 10:56
Fenerbahçe Kalinic'in sözleşmesini uzattı

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Doğuş iç transferde Sırp oyuncu ile sözleşme yenilemek için prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.

Sarı-Lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunun önemli parçalarından biri olan Nikola Kalinic ile yeni sözleşme imzalanması konusunda prensip anlaşmasına varmıştır.

Sporcumuz ve kulübümüz arasındaki anlaşmaya göre; başarılı oyuncumuz ile 2019-2020 sezonunun sonuna dek geçerli olacak yeni sözleşme imzalanacaktır.

Bu sözleşmenin ve kulübümüze hayırlı olmasını diler; sporcumuza, Doğuş forması altında nice başarılar ve şampiyonluklar yaşamasını temenni ederiz."

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Fenerbahçe Kalinic'in sözleşmesini uzattı
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