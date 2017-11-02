Fenerbahçe Doğuş nefes aldı

Basketbolda THY Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında İspanya'nın Valencia takımını 79-66 yendi.

Fenerbahçe Doğuş, bu sonuçla 3. galibiyetini aldı. Valencia ise 2. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, 3. dakikayı 9-3 önde tamamladı. Datome ile üç sayı çizgisinin gerisinden, Vesely ile boyalı alandan skor üreten sarı-lacivertli ekip, 6.dakikada farkı 6 sayıya çıkardı: 18-12. Valencia, Martinez ile basketler bulsa da Fenerbahçe Doğuş ilk çeyreği 20-18 üstün tamamladı.

İkinci periyotta rakibine karşı üstünlük kuran Fenerbahçe Doğuş, Guduric ve Wanamaker'ın kaydettiği sayılarla 15. dakikayı 31-22 önde geçti. Sarı-lacivertli ekip, Sloukas'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayı ile 18. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 38-26. Fenerbahçe Doğuş, soyunma odasına da 38-30 üstün gitti.

İkinci yarı, karşılıklı basketlerle başladı. Thompson ve Nunnally ile sayılar bulan Fenerbahçe Doğuş, 25. dakikayı 45-38 önde geçti. Datome ile üst üste sayılar üreten sarı-lacivertli ekip, üçüncü çeyreği 57-49 önde bitirdi.

Final periyodunda hücumda Doornekamp ve San Emeterio ikilisiyle etkili olan Valencia, 34. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 62-57. Vesely ile pota altından sayılar üreten sarı-lacivertli ekip, 38. dakikada farkı tekrardan çift hanelere çıkardı: 72-62. Kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 79-66 galip ayrıldı.





Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Matej Boltauzer (Slovenya), Elias Koromilas (Yunanistan)

Fenerbahçe Doğuş: Wanamaker 11, Guduric 4, Datome 16, Melli 5, Vesely 11, Melih Mahmutoğlu 2, Sloukas 10, Nunnally 13, Thompson 7

Valencia: Vives 3, Green 4, Doornekamp 8, Thomas 5, Dubljevic 8, Van Rossom 10, Rudez 2, Martinez 3, San Emeterio 11, Pleiss 10, Abalde 2

1. Periyot: 20-18

Devre: 38-30

3. Periyot: 57-49