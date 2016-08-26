A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takım'ın 31 Ağustos'ta Antalya'da Rusya'yla yapacağı özel müsabakanın ve 5 Eylül'de deplasmanda Hırvatistan ile 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda oynayacağı maçın aday kadrosu açıklandı.
Kadroda Arda Turan, Selçuk İnan, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz ve Hakan Balta yer almadı.
Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in belirlediği aday kadro şöyle;
"Harun Tekin, Onur Recep Kıvrak, Volkan Babacan, Ahmet Oğuz, Şener Özbayraklı, Ahmet Yılmaz Çalık, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mehmet Topal, Nuri Şahin, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Salih Uçar, Emre Mor, Gökhan Töre, Cengiz Ünder, Olcay Şahan, Volkan Şen, Cenk Tosun, Enes Ünal, Yunus Mallı."