Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde rakipleri kimler oldu?

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE- Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda yer alan Fenerbahçe'nin rakipleri Manchester United, Feyenoord ve Zorya Lohansk oldu. İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki grubu ile ilgili detaylar...

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin rakipleri belirlendi. Yapılan kura çekimi sonucunda Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubu'na düştü. Fenerbahçe'nin grubunda yer alan takımlar ise Manchester United, Feyenoord ve Zorya Luhansk oldu.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİPLERİ KİMLER OLDU?

Manchester United (İngiltere)

Feyenoord (Hollanda)

Zorya Luhansk (Ukrayna)

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ'NDE HANGİ GRUBA DÜŞTÜ?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde A Grubu'nda yer alıyor.

FENERBAHÇE, UEFA AVRUPA LİGİ'NDE İLK MAÇINI NE ZAMAN OYNAYACAK?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını 10 Eylül'de Ukrayna deplasmanında Zorya Luhansk'a karşı oynayacak.