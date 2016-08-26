Konyaspor Beşiktaş'ı ağırlayacak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Atiker Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.



Atiker Konyaspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele, saat 21.45'te Konya BüyükşehirBelediye Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakıryönetecek.



Zorlu 90 dakika Lig TV'den canlı olarak yayınlanacak.



BEŞİKTAŞ İKİDE İKİ PEŞİNDE



Ligin ilk haftasında Alanyaspor'u 4-1 yenerek sezona lider başlayan siyah-beyazlı takım, 2. hafta maçında Atiker Konyaspor'un konuğu olacak.



Beşiktaş, geçen sezonu 66 puanla 3. sırada bitiren ve sahasında başarılı sonuçlara imza atan rakibi karşısında kazanarak, üst üste ikinci galibiyetini almaya çalışacak.



ADRIANO VE DENYS BOYKO YOK



Beşiktaş'ta maç öncesi Adriano Correia ile Denys Boyko'nun sakatlığı bulunuyor.



Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısında sol uyluk arka adalesinde birinci derecede zorlanma olduğu tespit edilen Adriano'nun maçta riske edilmemesi bekleniyor.



Ligin ilk haftasında ilk 11'de forma giyen Adriano'nun yerine sol bekte Dusko Tosicgörev yapacak.



Beşiktaş'ın hafta içindeki antrenmanında sol uyluk ön adalesinde 1. derece zorlanmaya bağlı ödem ve mikro kanama tespit edilen Ukraynalı kalecisi Boyko da karşılaşmada forma giymeyecek.



ANDERSON TALISCA MAÇ KADROSUNA ALINDI



Beşiktaş'ın Portekiz'in Benfica Kulübünden kiraladığı Anderson Talisca maç kadrosunda yer alacak.



Teknik direktör Şenol Güneş, genç oyuncuya yedekler arasında yer verecek.