Thierry Henry antrenörlüğe başladı

Belçika Milli Futbol Takımı'nda, teknik direktör Roberto Martinez'in yardımcılığına eski Fransız milli futbolcu Thierry Henry getirildi.

Belçika Futbol Federasyonunun, Twitter'daki "BelgianRedDevils" adlı hesabından yapılan açıklamada, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra Marc Wilmots'un yerine teknik direktörlüğe getirilen İspanyol Roberto Martinez'in ikinci yardımcısının Thierry Henry olduğu bildirildi.

Belçika'nın hazırlık maçında İspanya ve 2018 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Kıbrıs Rum Kesimi ile karşılaşacağı maçların aday kadrosunun açıklandığı basın toplantısında konuşan Martinez, "Henry'nin varlığı bir şeyler kazanabilmemiz için bize ruh katacaktır." yorumunda bulundu.

Fransız futbol adamı da, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda, Belçika Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlüğe layık görüldüğü için şeref duyduğunu belirterek, "Roberto Martinez ve federasyona teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım, sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

İngiliz ekibi Arsenal ve İspanyol temsilcisi Barcelona'da birçok başarı kazanan, Fransa Milli Takımı'yla da hem FIFA Dünya Kupası hem de Avrupa şampiyonluğu elde eden 39 yaşındaki Henry, 2014 sonunda futbolu bıraktıktan sonra bir İngiliz spor kanalında yorumculuk yapıyordu.

Öte yandan, Belçika'da birinci yardımcı antrenörlük görevine de İngiliz Graeme Jones'un getirildiği kaydedildi.