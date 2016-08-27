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bombayı patlattı

  • Giriş Tarihi: 27.8.2016 19:41 Güncelleme Tarihi: 27.8.2016 19:42
Galatasaray bombayı patlattı
Galatasaray bombayı patlattı

, İngiltere ekiplerinden Newcastle United'ın ön liberosu Cheik Tiote ile anlaştı. Yıldız oyuncu yarın İstanbul'a geliyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren futbolcu Cheick Tioté ile anlaşmaya vardı.

Lassana Diarra'nın transferi için verilen uğraşın yanı sıra alternatifleri de değerlendiren Sarı-Kırmızılı yönetim, transferin zora girmesinin ardından yedekte beklettiği Cheick Tioté ile anlaşma sağladı.

6 yıldır Newcastle United forması giyen 30 yaşındaki ön libero, kulübüyle yollarını ayırmıştı.

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