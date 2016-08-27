Galatasaray bombayı patlattı

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Fildişi Sahilli ön liberosu Cheik Tiote ile anlaştı. Yıldız oyuncu yarın İstanbul'a geliyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Fildişi Sahilli futbolcu Cheick Tioté ile anlaşmaya vardı.

Lassana Diarra'nın transferi için verilen uğraşın yanı sıra alternatifleri de değerlendiren Sarı-Kırmızılı yönetim, transferin zora girmesinin ardından yedekte beklettiği Cheick Tioté ile anlaşma sağladı.

6 yıldır Newcastle United forması giyen 30 yaşındaki ön libero, kulübüyle yollarını ayırmıştı.