Milli deprem

Fatih Terim, EURO 2016’nın faturasını kesti... Prim tartışmaları ile gündeme gelen Arda Turan, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan’ın yanı sıra Hakan Balta, Gökhan Gönül ve Caner Erkin’e Rusya ve Hırvatistan karşılaşmaları için milli davetiye gitmedi

Milli Takım'ın 31 Ağustos'ta Rusya'yı Antalya'da konuk edeceği özel mücadelenin ve 5 Eylül'de Hırvatistan ile deplasmanda oynayacağı 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ilk maçının aday kadrosu açıklandı… Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 27 kişilik aday kadroda büyük bir sürprize imza attı. Terim, EURO 2016'nın prim tartışmalarıyla ön plana çıkan tecrübeli isimlerine milli davetiye göndermedi. Terim, söz konusu tartışmaların odağı olan Arda Turan, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın yanı sıra yaşı ilerleyen Hakan Balta, sakatlığı nedeniyle hazır olmayan Gökhan Gönül ve İnter'de forma şansı bulamayan Caner Erkin'i kadroya almadı. Takım kaptanı Arda'nın Burak'a neden prim verilmediğini Terim'e sorması üzerine başlayan tartışmalar, tecrübeli çalıştırıcının "Siz benim adaletimi sorgulayamazsınız" sözleriyle büyümüş, tatsızlık turnuva boyunca sürmüştü.



ENES'İN ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Fatih Terim 6 oyuncuyu keserken, genç yıldızlara kucak açtı. Geçen hafta kiralık olarak forma giydiği Tweente'de hattrick yaparak dikkatleri çeken ve "Umarım Fatih Hoca beni görür" diyen Enes Ünal'ın çağrısı karşılık buldu. Terim, Enes'in yanı sıra Gençlerbirliği'nden Ahmet Oğuz ve İrfan Can Kahveci, Schalke'den Kaan Ayhan ve Başakşehir'den Cengiz Ünder'i ilk kez A Milli Takım'a aldı.



EVRAKLARI BEKLENİYOR

Galatasaray'dan Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş'ün evraklarının yetişmediği ilerleyen günlerde bu isimlerin de kampa katılacağı öğrenildi.



İŞTE ADAY KADRO

Harun Tekin (Bursaspor), Onur Kıvrak, Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Volkan Babacan, Cengiz Ünder (Başakşehir), Ahmet Oğuz, Ahmet Yılmaz Çalık, İrfan Can Kahveci (Gençlerbirliği), Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Salih Uçan, Volkan Şen, Mehmet Topal (Fenerbahçe), Serdar Aziz (Galatasaray), Olcay Şahan, Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Beşiktaş), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Kaan Ayhan (Schalke 04), Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen), Nuri Şahin, Emre Mor (Borussia Dortmund), Gökhan Töre (West Ham United), Enes Ünal (Twente), Yunus Mallı (Mainz).



BİR GÖRÜŞ

LEVENT TÜZEMEN: 5'ine itirazım yok ama...

Fatih Terim, 6 ismi Milli Takım'a neden almadığını basın toplantısında mutlaka açıklamalıdır. Karar gençleştirme politikası mıdır? Yoksa Fransa'da prim krizi yaratanları Milli Takım'dan uzaklaştırmak mıdır? İspanya'da sezona mükemmel bir başlangıç yapan Arda'nın çağrılmaması baş ağrısı yaratır mı? Çünkü medya, bu konuyu ısıtıp ısıtıp Terim'in önüne getirecektir. Yani 6 oyuncu Terim'in başının üstünde Demokles'in Kılıcı gibi sallanacaktır. Takım başarılı olursa Terim büyük zafer kazanır... Milli Takım bu oyunculara muhtaç olursa Terim sorgulanır. Beş oyuncuya itirazım yok ama Arda bu ülkenin sembol oyuncusu. Keşke 15 Temmuz sürecinden sonra siyasette yaşanan barış havasından esinlenerek Milli Takım'da da bir barış yaşansaydı. Ama kararı Terim aldı, sonuçlarına da kendisi göğüs gerecektir.