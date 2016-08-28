Akhisar Belediyespor - Galatasaray

G.Saray, Karabükspor'dan sonra Akhisar'ı da yenerek 2'de 2 yaptı. 3'te Vaz Te'nin golüyle geriye düşen Aslan, Eren, Yasin ve Bruma'nın golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı .

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren sezonunun 2. haftasında G.Saray, Akhisar BLD engelini Eren Derdiyok, Yasin Öztürk ve Bruma'nın golüyle aştı. Bu galibiyetle 2'de 2 yapan Cimbom 6 puanla liderlik koltuğuna yerleşti.



AKHİSAR GOLÜ ERKEN BULDU

3.dakikada Akhisar BLD Vaz Te ile 1-0 öne geçti. Sağ taraftan köşe vuruşu için topun başına Soner Aydoğdu geçti. Soner'in, altıpasın önüne doğru gönderdiği ortasına müsait pozisyonda Ricardo Vaz Te kafa vuruşunu yaptı ve takımının ilk golünü attı.

SNEİJDER ŞANSIZLIĞINI KIRAMADI

İlk yarıda G.Saray'da istekli futboluyla göz dolduran Sneijder aradığı golü bir türlü bulamadı. Ceza sahası çevresinde Akhisar kalesini şut bombardımanına tutan Hollandalı 10 numara kaleci Fatih'i geçemedi.

KARABÜK TAKTİĞİ BU KEZ TUTMADI

Eren-Chedjou işbirliği ile son saniyede Karabükspor'u deviren G.Saray'ın ikilisi bu kez Akhisar'ı avlayamadı. 17. dakikada Aurelie Chedjou'nun sağ kanattan ortasına iyi yükselen Eren Derdiyok kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Fatih Öztürk zorda olsa bu şutu kornere çelmeyi başardı.

EREN YİNE GOLÜNÜ ATTI

G.Saray'ın yeni transferi Eren Derdiyok Akhisar'ı da boş geçmedi. Karabükspor'dan sonra Akhisar ağlarını da kafa golüyle sarstı. 35. dakikada sol kanatta topla buluşan Wesley Sneijder ortasını penaltı noktası üzeine doğru yaptı. Eren savunmaya rağmen kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak direk dibinden ağlarla buluştu.

VAZ TE MUSLERA'YA TAKILDI

44. dakikada Muslera mutlak golü önledi. Sol kanattan Kadir Keleş'in penaltı noktasına kestiği ortada G.Saray savunması çaresiz kaldı. İlk golün sahibi Ricardo Vaz Te boş pozisyonda topa kafayı vurdu. Yerden seken meşin yuvarlağa Muslera muhteşem bir refleks gösterdi ve zorda olsa topu çeldi. Uruguaylı takımını soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle götürdü.

BRUMA TAŞIDI YASİN BİTİRDİ!

63. dakikada Galatasaray, Yasin Öztekin'in golüyle maçta 2-1 öne geçti. Tolga Ciğerci'nin pasıyla hızlı gelişen atakta orta sahada topla buluşan Bruma, ceza yayının hemen solundan pasını Yasin Öztekin'e attı. Yasin, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştuktan sonra yerden düzgün bir şutla topu Fatih'in solundan ağlara gönderdi.

RODALLEGA DİREĞE TAKILDI

Geriye düştükten sonra ataklarını sıklaştıran Akhisar BLD Rodallega ile gol çok yaklaştı. Mücadelenin 70. dakikasında Hugo Rodallega ceza sahası dışından şutunu kale gönderdi. Muslera'nın son anda müdahalesiyle top direkten tekrar oyun alanına döndü.

MUSLERA KORKUTTU!

72. dakikada Chedjou ile çarpışan Muslera boynuna aldığı darbe sonrası yerden kalkamadı. Sğlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası oyuna devam edebileceğine karar verildi. 2 dakika boyunca duran oyun Muslera'nın yerden kalkmasıyla devam etti.



KAPANIŞ BRUMA'DAN

90+2'de sol kanattan Carole'nin uzun pasında Bruma, kaleci Fatih ile karşı karşıya kaldı ve meşin yuvarlağı sağından ağlara gönderdi:3-1.

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