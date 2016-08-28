Fenerbahçe - Kayserispor / CANLI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında kendi sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını sabah.com.tr'den an be an takip edebilirsiniz.

STAT: Ülker

HAKEM: Serkan Çınar



SAAT: 21.45

YAYIN: Lig TV



İŞTE İLK 11'LER!



Fenerbahçe: Volkan, Van der Wiel, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, Neustadter, Ozan, Alper, Volkan Şen, Stoch, Emenike



Kayserispor: Ali Ahamada, Anıl, Kana-Biyik, Mijailovic, Levent, Mabiala, Sow, Umut, Deniz, Nakoulma, Welliton

RVP YİNE YEDEK

Fenerbahçe'de hafta içinde Grassopphers'a karşı ilk 11'de forma giyen ama iyi bir görüntü sergilemeyen Van Persie, Kaayserispor'a karşı yine kulübede başladı. Yıldız futbolcunun fizik olarak hazır olmadığını düşünen teknik direktör Dirk Advocaat forvette Emenike'ye yer verdi.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Kayserispor karşılaşmasında Fenerbahçe tribünleri yine boş kaldı. Yaklaşık 10 bin taraftarın takip ettiği karşılaşmada az sayıda taraftar takımlarına destek verdiler.

ZİYECH, AJAX'A DOĞRU

Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Faslı oyuncu Hakim Ziyech, Ajax'a gitmek üzere. Ajax ve twente Kulüpleri pazarlıkları sürdürürken ilk teklif Twente tarafından reddedildi...

LENS BUGÜN AÇIKLANABİLİR

Fenerbahçe'de transferi büyük oranda tamamlanan Lens'in bugün açıklanması bekleniyor. Yıldız kanat oyuncusu ile her konuda anlaşan sarı lacivertliler ufak tefek pürüzlerin çözülmesinin ardından Hollandalı oyuncuyu kadrolarına katacaklar.

SALİH KULÜBEYE

Fenerbahçe'de milli takıma seçilen isimlerden Salih Uçan hafif sakatlığı sonrası kulübede oturdu. Teknik patron Dirk Advocaat genç futbolcunun yerine orta alanda Alper'e şans verdi.