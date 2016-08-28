"Galatasaray onunla anlaştı"

Lassana Diarra transferinde beklemede olan Galatasaray, yıldız futbolcunun alternatiflerini de hazır tutuyor. Bugün Tiote'yi İstanbul'a getirecek Cim Bom, Hollandalı bir başka yıldız Nigel de Jong'la da anlaşma sağladı.

Transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala orta sahaya mutlak bir oyuncu alacak Galatasaray'da, Lassana Diarra'dan gelecek habere göre transfer şekillenecek.

Fransız futbolcuyla her konuda anlaşan Sarı-Kırmızılılar, oyuncunun Lokomotiv Moskova'yla olan 10 milyon Euro'luk ceza probleminin çözülmesini bekliyor. Aksi bir durumda alternatifleri de hazırda tutan Aslan, Newcastle United forması giyen Cheik Tiote'yi bugün İstanbul'a getiriyor.

GÜNÜN TRANSFER HABERLERİ (28 AĞUSTOS 2016)

TIOTE DE SORUN ÇIKARSA...

Ancak 30 yaşında futbolcunun sağlık durumuyla ilgili endişeleri bulunan Sarı-Kırmızılılar, Tiote'yi kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirecek. Fildişi Sahilili futbolcuda en ufak bir problem çıkması halinde Cim Bom B planını devreye sokacak. O isim MLS Ligi'nde LA Galaxy forması giyen Hollandalı yıldız Nigel de Jong... (Fanatik)

GALATASARAY SERVETİ GERİ ÇEVİRMİŞ!