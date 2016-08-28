Medipol Başakşehir tam gaz

Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta mücadelesinde Bursaspor sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

Timsah Arena'da oynanan mücadelede konuk ekip Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Mossoro ve 82. dakikada Mustafa Pektemek kaydetti. Mossoro maçı 1 gol, 1 asistle tamamlayarak galibiyein en büyük mimarlarından oldu.

Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 6 yaparken, Bursaspor 3 puanda kaldı.



İLK YARI

4. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Bursaspor ceza sahası dışında topla buluşan Holmen'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

13. dakikada Sercan Yıldırım'ın pasında Medipol Başakşehir ceza alanı önünde topla buluşan Batalla meşin yuvarlağı sağ kanatta bulunan Del Valle'ye aktardı. Bu oyuncunun ortasında kale önünde bekleyen Sercan Yıldırım'ın kafa vuruşunda top, kaleci Volkan Demirel'de kaldı.

15. dakikada gelişen atakta Visca'nın pasında Bursaspor ceza yayı önünde topla buluşan Mahmut Tekdemir'in sert vuruşunda Bilal Kısa'ya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

26. dakikada Mossoro, Bursaspor ceza sahası sol çaprazında bekleyen Visca'yı topla buluşturdu. Bu oyuncunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

40. dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti. Gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mossoro, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



İKİNCİ YARI

50. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, Bursaspor ceza sahasının sol ön kısmında topla buluşan Visca'nın Aziz Behich'i geçtikten sonra sert vuruşunda top, yan direğe çarparak auta gitti.

57. dakikada Bursaspor ceza sahası önünde Mossoro'nun İsmail Konuk tarafından düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Visca kullandı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Harun Tekin'in sağındaki yan direğe çarpan top dışarı çıktı.

60. dakikada Del Valle'nin pasında Bilal Kısa'nın uzak mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

66. dakikada Aziz Behich'in sol kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Sercan Yıldırım'ın kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

70. dakikada sağ kanattan topla hızla ilerleyen Del Valle'nin ortasında doğrudan kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan tokatlayarak kornere çeldi.

82. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Bursaspor savunma oyuncusu İsmail Konuk'un pasında araya giren Mossoro ceza alanı içinde Mustafa Pektemek'i topla buluşturdu. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak Bursaspor filelerine gitti: 0-2

Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

STAT: Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

BURSASPOR: Harun Tekin, Serdar Kurtuluş, İsmail Konuk, Ertuğrul Ersoy, Aziz Behich, Merter Yüce, Bilal Kısa (Dk. 83 Faty), Sercan Yıldırım (Dk. 74 Sinan Bakış), Batalla, Del Valle, Necid (Dk. 46 John)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Epureanu, Yalçın Ayhan, Eren Albayrak, Mahmut Tekdemir, Holmen, Visca, Mossoro (Dk. 85 Hakan Özmert), Cengiz Ünder (Dk. 62 Doka), Mehmet Batdal (Dk. 78 Mustafa Pektemek)

GOLLER: Dk. 40 Mossoro, Dk. 82 Mustafa Pektemek (Medipol Başakşehir)

SARI KART: Dk. 57 İsmail Konuk (Bursaspor)

TARAFTARLARIN PROTESTOSU HAMZAOĞLU'NU KIZDIRDI

Bu arada konuk takımın 2. golünün ardından oyundan çıkan Bilal Kısa'yı yeşil-beyazlı taraftarlar ıslıklarla protesto etti. Yeşil-beyazlı taraftarların oyun sırasında yeni transferlerden İsmail Konuk ve Merter Yüce'yi de protesto etmesi üzerine teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, kulübenin arkasındaki taraflara kızarak, alkışlarla karşılık verdi. Taraftarların tepkisinin ardından Hamzaoğlu, kulübeye girdi.

Bursaspor taraftarları, karşılaşmanın sonlarına doğru Hamzaoğlu'nu istifaya davet etti.

KAPILAR 17.30'DA AÇILDI

Bursaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak karşılaşmada Bursa Büyükşehir Belediyesi timsah Arena'nın kapıları emniyet tarafından 17.30'dan itibaren açıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursasporlu her taraftarın koltuğuna Türk bayrağı bırakılırken, konuk takım tribününe bırakılmaması üzüntü yarattı.



MEHTERANDAN GÖSTERİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, karşılaşması öncesinde Timsah Arena'nın çimlerine çıktı. Taraftarların büyük sevgi gösterisi yaptığı 'Ölürüm sana Türkiyem' marşına stadyumdaki sporsever coşku ile katıldı. Taraftarlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratları yaptı.



KALECİLER BAŞARI DİLEDİ

A Milli takımda birlikte görev yapan Harun Tekin ile Volkan Babacan sahaya çıktıklarında ilk işleri birbirlerine maç için başarı dilemek oldu. Tribünler bu jesti alkışla destekledi.



DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ TEK TEK OKUNDU

Timsah Arena'nın tribünleri yükünü alırken, takımlar bir taraftar sahada ısınırken, 15 Temmuz'da şehit olanların isimleri tek tek okundu. Spikerin okuduğu isim sonrasında tribünlerdeki herkes 'burada' diye bağırdı.



ŞEHİTLERİN İSMİ YAZILI FORMA İLE ÇIKTI

Bursaspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan aldığı özel izinle, 15 Temmuz'da şehit olanların isimlerinin yazdığı forma ile sahaya çıkarak, Medipol Başakşehir karşılaşmasını oynadı.



YAKLAŞIK 30 BİN TARAFTAR

Bursaspor'un biletlerde yüzde 50 indirim yaptığı ve Demokrasi şehitlerinin anıldığı Medipol Başakşehir karşılaşmasına Bursasporlu futbolseverlerin ilgisi bir hayli fazla oldu. Bursaspor'un yeni sezondaki sahasındaki ilk karşılaşmasını yaklaşık 30 bin taraftar takip etti.