Caner’den ültimatom

Inter, Beşiktaş’tan 1.5 milyon Euro isteyince yıldız futbolcu rest çekti: Beni bedelsiz aldınız, aynı şekilde bırakın. Yoksa sözleşmem bitene kadar maaşımı ödemek zorunda kalırsınız

Beşiktaş, Caner Erkin transferinde de hareketli saatler yaşıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in yıldız futbolcuya onay vermesinin ardından Inter'le temasa geçen yöneticiler, kendilerinden 1.5 milyon Euro bonservis bedeli talep edilince devreye Caner Erkin'i soktu. İtalyan basınından yer alan haberlerde Caner'in Inter'e rest çekerek, "Beni bonservis bedeli olmadan aldınız. Aynı şekilde bırakın. Yoksa hiçbir yere gitmem. Sözleşmem bitinceye kadar maaşımı ödemek zorundanız" dediği öğrenildi. Tecrübeli sol bekin Beşiktaş'a transferi halinde Fenerbahçe'de giydiği 88 numaralı formayı kullanacağı belirtildi.



Gökhan İnler hazır kıta!

2-2 biten Konyaspor maçında Oğuzhan'ın sakatlığı sonrası sahada oyunu yönetecek özelliklere sahip bir isim kalmaması, Beşiktaş'ta Gökhan İnler'in transferini yeniden gündeme getirdi. Siyah-beyazlılar, hem Gökhan hem de kulübü Leicester City ile prensip anlaşmasına varmış ve oyuncuyu beklemeye almıştı. Gökhan İnler'in ise eşyalarını topladığı ve Beşiktaş'tan gelecek habere odaklandığı öğrenildi.