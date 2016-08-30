Aboubakar ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 3 günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Yeni transfer Vincent Aboubakar da siyah-beyazlı takımla ilk çalışmasına katıldı.

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman salonda takım halinde yapılan ısınma ve istasyon koşuları ile başladı. Antrenman değişmeli olarak yapılan denge, kuvvet çalışmasının yer aldığı program sonrası streching çalışması ile sona erdi.



Antrenmana tedavisine devam edilen Oğuzhan Özyakup ve milli takımlarda olan Cenk Tosun, Olcay Şahan, Aras Özbiliz, Denys Boyko, Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Dusko Tosic katılmadı.



Vincent Aboubakar ise takımla ilk antrenmanına katıldı.



Beşiktaş, hazırlıklarına akşam saat 18.00'da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.