Alanyaspor Vagner Love'la anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, forvet oyuncusu Vagner Love'la anlaşma sağladığı, Brezilyalı oyuncunun 2 yıllık sözleşme imzalayacağı açıklandı.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Monaco'nın forvet oyuncusu Vagner Love ile her konuda anlaşma sağlandı. Vagner Love'un yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulüple 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.



Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bir dünya yıldızını Alanya'ya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylerken şöyle konuştu:



"Vagner Love, takımımıza büyük katkıları olacak. Son derece tecrübeli, önemli bir oyuncu. Kendisini resmen Alanyasporlu yapacağız. Ön anlaşmayı önceki gece Monaco'da yaptık. Camiamıza hayırlı olsun."



176 GOL ATTI



32 yaşındaki Vagner Love, daha önce Monaco, Corinthians, Shandong Luneng, CSKA Moskova, Flamengo gibi kulüplerde forma giydi. Brezilya Milli Takımı'nda da oynayan golcü futbolcu, bugüne kadar 329 maçta 176 gol kaydetti.