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'la anlaştı

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 30.8.2016 13:47
Alanyaspor Vagner Love'la anlaştı
Alanyaspor Vagner Love'la anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz , forvet oyuncusu 'la anlaşma sağladığı, lı oyuncunun 2 yıllık sözleşme imzalayacağı açıklandı.

Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 'nın forvet oyuncusu Vagner Love ile her konuda anlaşma sağlandı. 'un yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulüple 2 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Aytemiz Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bir dünya yıldızını Alanya'ya getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söylerken şöyle konuştu:

"Vagner Love, takımımıza büyük katkıları olacak. Son derece tecrübeli, önemli bir oyuncu. Kendisini resmen lu yapacağız. Ön anlaşmayı önceki gece Monaco'da yaptık. Camiamıza hayırlı olsun."

176 GOL ATTI

32 yaşındaki Vagner Love, daha önce Monaco, Corinthians, Shandong Luneng, CSKA Moskova, Flamengo gibi kulüplerde forma giydi. Milli Takımı'nda da oynayan golcü futbolcu, bugüne kadar 329 maçta 176 gol kaydetti.

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