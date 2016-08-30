Fatih Terim'den flaş açıklamalar!

Milli Takım Futbol Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında kadro tartışmasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamalarından önemli başlıklar;



En son basın toplantısından bu yana, takvim olarak bir araya gelemedik. Manevi olarak iyi geçtiği söylenemez. Geçen sürede neler olduğunun muhasebesini yapma şansını bulduk. Hepimiz yaşadıklarımızı ve hatta yaşamadıklarımızı masaya yatırdık. Muhasebesini yaptık. Konuşulacak çok şey var elbette.



'KONUŞACAK ÇOK ŞEY VAR'

Konuşacak çok şey var. Artık dünya kupasını konuşacağız ama kısaca merak ettiğiniz birkaç konunun üzerinde durmak istiyorum. Siz zaten soracaksınız. Ben biraz anlatıp tezgah yapayım olayları. Siz oradan sorun soruları.

Milli takım, Türk halkını da temsil eden, sadece kazanmak için değil, mücadele etmek için sahaya çıkan bir yapı olmalıdır.



'AY-YILDIZ HEPİMİZDEN DAHA DEĞERLİ'

Oyuncuların, taşıdığı Milli formanın sorumluluklarını hem sahada hem saha dışında hissetmesi gerekir.Oyuncuların, taşıdığı Milli formanın sorumluluklarını hem sahada hem saha dışında hissetmesi gerekir. Hepimizden fazla değerli olan, göğsümüzdeki Ay-Yıldızdır.



KADRO TARTIŞMASI



'GERİ ADIM ATMAM'



"Kişiler üzerinde bir açıklama yapmayacağım. Benden böyle bir şeyi beklemezsiniz. Şu an kampta olmayan hiçbir oyuncumla ilgili cevap verme niyetinde değilim. Hepsinde emeğim var. Hepsinden de liglerinde başarılar bekliyorum. Burada olan ve olmayan oyuncular bana değil, ay yıldıza hizmet ediyor. Benim yerim şikayet etme, söylenme yerim değil. Çözüm yerim. Ben çözerim. İnsanlar gelişir ama değişmez. Ben de değişmeyeceğime göre kişisel olarak fazla bir şey beklemeyelim. Kişisel kıymet verdiğim konularda ben hiç geri adım atmam. Bunun bedeli ne ise ödemeye hazırım. Değerlerin aykırı olaylar olunca yüzümün diğer tarafını göstermekten çekinmem. Ben bu geminin kaptanıyım. Kaptan olarak, hiç bir mürettabatımı seyir halinde fırtına çıkmasına rağmen denize atmam. İki yol vardı. Ya denize atacaktım ya da gemiyi sağ salim yanaştıracaktım. Ben de en az zararla gemiyi yanaştırdığımı düşünmüyorum.



'GEREKENİ YAPTIM'



Bireysel olarak gerekeni yaptım. Baş sorumlu olarak bana yakışanı yaptım. En üst seviyedeki yetkili ile 2016'nın düşüncelerini açıkladım ve sorumluluğu yerine getirdim. Başkanla görüşüp Dünya Kupası için planlamalarımızı devam ettirme kararı aldık. Çalışmalarımızı bu yönde yaptık, yapıyoruz.



Kadroya alınmayan herkesin sebebi aynı değil. Kendine göre sebepleri var. Kadrodan çıkarılan oyuncular , zamanı ve zemini oluştuğunda tekrar hizmet edeceklerdir. Bu kesinlikle kişisel değil ilkesel bir mesele. Bundan emin olabilirsiniz.



Milli takımın kapısı, kendini bu formayı taşıma şerefine hazır ve istekli olan her oyuncuya açıktır.