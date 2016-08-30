Fenerbahçe, Bursaspor mesaisine başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu üçüncü haftasında konuk edeceği Bursaspor maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Antrenman öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sahada toplanan teknik heyet ve oyuncular, Türk bayrağı ile objektiflere poz verdi.

Üst sahada gerçekleştirilen ve saat 11.00'de başlayan antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alanda yapılan pas organizasyonları ve yine dar alanda yapılan çift kale maçla antrenman tamamlandı.

A Milli Futbol Takımı kadrosunda yer alan Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Salih Uçan ve Volkan Şen ile ülke milli takımlarında bulunan Simon Kjaer, Roman Petrovich Neustadter, Martin Skrtel ve Aatif Chahechouhe antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanı ile sürdürecek.