Fenerbahçe Lens'i resmen açıkladı

Fenerbahçe, Jeremain Lens'i bir yıllığını kiralık olarak renklerine bağladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



"Kulübümüz, geçtiğimiz yıl Sunderland'da forma giyen Jeremain Lens ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kendisi ve kulübüyle 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya varmıştır. 1987 doğumlu Hollandalı futbolcu, yeni sezonda sarı lacivertli forma ile mücadele edecek. Futbolcumuzun imza töreniyle ilgili detaylar daha sonra duyurulacaktır. Jeremain Lens'e Fenerbahçe'ye hoşgeldin diyor, "Çubuklu" ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Orta sahanın her iki kanadında da forma giyen 28 yaşındaki futbolcunun imza töreniyle ilgili duyurunun daha sonra yapılacağı belirtildi.

Kariyerine ülkesinde Az Alkmaar takımında başlayan Lens'in yıldızı PSV'de parladı. PSV'de gösterdiği golcü kimlikle yaklaşık 10 milyon avroya Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e transfer olan Lens, geçen sezonun başında 8 milyon avro bedelle İngiltere'de Sunderland'ın yolunu tuttu.

Premier Lig'de geçen sezon 20 maçta üçer gol ve asist yapan Lens, bu sezon ligde 2 maçta sonradan oyuna girdi.

Bu arada, Fenerbahçe'nin kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Jeremain Lens, Ulus'taki Liv Hospital'da sağlık kontrolünden geçti.