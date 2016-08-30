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Moussa Sow köprüleri attı

  • Giriş Tarihi: 30.8.2016
Moussa Sow köprüleri attı
Moussa Sow köprüleri attı

F.Bahçe'nin listesindeki bir diğer isim Moussa Sow konusunda önceki ve dün sıcak gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Sow'un kulübü Al Ahly, Senegalli'nin takımında mutlu olduğunu ve kalmak istediğini açıkladı. Ancak Sow cephesinden gelen haberler Al Ahly kulübünü yalanlayacak cinsten. Golcü futbolcu, 1 yıllığına Fenerbahçe'ye kiralık gitmek için geçmiş alacaklarından dahi vazgeçmeye hazır olduğunu kulübe iletti. 'nin bu transferde son ana kadar bekleyeceği ve umudun korunduğu öğrenildi.

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