Moussa Sow köprüleri attı

F.Bahçe'nin listesindeki bir diğer isim Moussa Sow konusunda önceki gece ve dün sıcak gelişmeler yaşandı. Sarı-lacivertlilerin eski golcüsü Sow'un kulübü Al Ahly, Senegalli'nin takımında mutlu olduğunu ve kalmak istediğini açıkladı. Ancak Sow cephesinden gelen haberler Al Ahly kulübünü yalanlayacak cinsten. Golcü futbolcu, 1 yıllığına Fenerbahçe'ye kiralık gitmek için geçmiş alacaklarından dahi vazgeçmeye hazır olduğunu kulübe iletti. Fenerbahçe'nin bu transferde son ana kadar bekleyeceği ve umudun korunduğu öğrenildi.