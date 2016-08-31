Cardozo Olympiacos'a gidiyor

Trabzonspor, Oscar Cardozo'nun transferi için Yunanistan'ın Olympiacos takımıyla görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor'da Oscar Cardozo ile yollar ayrılıyor. Bordo mavili kulüp, Cardozo'nun Olympiacos'a transferi için Yunan kulübü ile görüşmelere başladı.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Oscar Rene Cardozo Marin'in Olympiacos FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."



33 yaşındaki oyuncu 5 milyon Euro bonservis bedeliyle 2014 yazında Benfica'dan Trabzonspor'a transfer edilmişti. Cardozo, bordo-mavili forma ile çıktığı 66 maçta 28 kez fileleri sarstı.