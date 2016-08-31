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'a gidiyor

  • SABAH İNTERNET
  • Giriş Tarihi: 31.8.2016 11:28 Güncelleme Tarihi: 31.8.2016 11:46
Cardozo Olympiacos'a gidiyor
Cardozo Olympiacos'a gidiyor

, Oscar 'nun transferi için 'ın takımıyla görüşmelere başlandığını açıkladı.

Trabzonspor'da Oscar Cardozo ile yollar ayrılıyor. Bordo mavili kulüp, 'nun Olympiacos'a transferi için Yunan kulübü ile görüşmelere başladı.

'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Oscar Rene Cardozo Marin'in FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."

33 yaşındaki oyuncu 5 milyon Euro bonservis bedeliyle 2014 yazında Benfica'dan 'a transfer edilmişti. Cardozo, bordo-mavili forma ile çıktığı 66 maçta 28 kez fileleri sarstı.

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