F.Bahçe’ye aidim

Alacaklarından vazgeçmeyi göze alan Sow, Al Ahli’yi bu sözlerle ikna etti

Geçen sezon F.Bahçe'ye 16 milyon Euro gibi rekor bonservis kazandırarak Al Ahli'ye giden Sow'un ayrılığı kısa sürdü. Senegalli gözyaşları ile ayrıldığı sarı-lacivertli takıma kiralık olarak geri döndü. Transferde Sow'un, "F.Bahçe'de oynamak istiyorum. Anlayış bekliyorum. Burada mutluyum ama Türkiye ile bağlarım kuvvetli. En azından bir yıl izin verin" sözleri etkili oldu. Bu arada Ziyech'i Ajax'a kaptıran Kanarya, Wahbi Khazri'yi kiralamak için harekete geçmişti. Ancak Sunderland, Tunuslu oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmadığını iletti. Bunun üzerine listeye Paraguaylı Oscar Romero ekledi. Ancak Arjantin'in Racing ekibinde forma giyen oyuncu için yapılan pazarlıkların transferin son günü olan bugün bitmesinin zor olduğu belirtildi.