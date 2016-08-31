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, Sow'u resmen renklerine bağladı

  • Giriş Tarihi: 31.8.2016 16:43 Güncelleme Tarihi: 31.8.2016 16:48
Fenerbahçe, Sow'u resmen renklerine bağladı
Fenerbahçe, Sow'u resmen renklerine bağladı

Senegalli forvet Moussa Sow, 1 yıl boyunca kiralık olarak forması giyecek.

eski futbolcusu Moussa Sow ile resmen anlaştığını duyurdu.

Yapılan açıklamada Sow'un Al Ahli'den 1 yıllık kiralandığı belirtildi.

İşte 'nin yaptığı açıklama:

"Kulübümüz, daha önce takımımızın formasıyla bir çok başarıya imza atan ve geçtiğimiz yıl Al Ahli'de forma giyen eski oyuncumuz Moussa Sow ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kendisi ve kulübüyle 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya varmıştır."

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