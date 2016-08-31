Fenerbahçe, Sow'u resmen renklerine bağladı

Senegalli forvet Moussa Sow, 1 yıl boyunca kiralık olarak Fenerbahçe forması giyecek.

Fenerbahçe eski futbolcusu Moussa Sow ile resmen anlaştığını duyurdu.

Yapılan açıklamada Sow'un Al Ahli'den 1 yıllık kiralandığı belirtildi.

İşte Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama:

"Kulübümüz, daha önce takımımızın formasıyla bir çok başarıya imza atan ve geçtiğimiz yıl Al Ahli'de forma giyen eski oyuncumuz Moussa Sow ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kendisi ve kulübüyle 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya varmıştır."