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'da Denayer'de mutsuz son!

  • MEHMET ÖZCAN
  • Giriş Tarihi: 31.8.2016 16:23 Güncelleme Tarihi: 31.8.2016 16:28
Galatasaray'da Denayer'de mutsuz son!
Galatasaray'da Denayer'de mutsuz son!

'ın Manchester City'den kadrosuna katmak istediği Belçikalı savunma oyuncusu Jason Denayer transferi mutlu sonla bitmedi...

Sarı Kırmızılı takımın Denayer için Manchester City ile gerçekleştirdiği pazarlıklar olumsuz sonuçlanırken, City'nin oyuncuyu bonservisi ile vermek istemesi; Galatasaray'ın ise kiralamak istemesi nedeniyle taraftaların el sıkışamadığı belirtildi.

Manchester City cephesi, Denayer'in geçen sezon Galatasaray'da sergilediği performansı yeterli bulmadığı ve oyuncunun gelişim gösteremediği gerekçesi ile 'ye gitmesine sıcak bakmıyordu.

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